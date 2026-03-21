Llega desde Brasil: Luis Fernando Tena confirma un nuevo refuerzo para Guatemala

La Selección de Guatemala se prepara para disputar el partido amistoso frente a Argelia el próximo 27 de marzo. El combinado chapín, finalmente, no jugaría un segundo encuentro en esta fecha FIFA después de que se suspenda el que había pactado con Argentina.

La FIFA ordenó la cancelación del partido debido a que no se puede jugar en la misma fecha en dos confederaciones (continentes) diferentes. De todas maneras, la Azul y Blanco negocia a contrarreloj para intentar conseguir un segundo juego para el 31 de marzo.

Por fuera de las decisiones de la Federación de Fútbol de Guatemala, el seleccionado guatemalteco tiene a un nuevo portero para esta ventana internacional. Ante la decisión de no convocar a Nicholas Hagen, el tercero en la lista sería de la Sub-20.

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El tercer portero de Guatemala llega desde Brasil

El elegido para integrar los entrenamientos de la mayor es Rogelio Barrerra, quien ya estuvo con Kenderson Navarro y Luis Morán, los porteros convocados por Luis Fernando Tena.

Morán y Navarro abrazan a Barrera (en el centro)

El portero de 18 años se desempeña en el Ibrachina de Brasil, un equipo Sub-20 que disputa campeonatos estaduales contra equipos juveniles que tienen un club en el Brasileirao.

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Aún resta saber si Barrera estará entre los que viajarán a Turín para el encuentro ante Argelia. Chava Reyes, quien reemplazará a Tena en la dirección técnica por una cirugía, no puede correr el riesgo de tener sólo a dos porteros como opción. La lesión de uno de los dos dejaría al equipo sin alternativa.

Datos claves

Guatemala enfrentará a Argelia el 27 de marzo en Turín.

enfrentará a el 27 de marzo en Turín. El portero de 18 años Rogelio Barrera , del Ibrachina de Brasil, fue convocado a la Sub-20, pero entrenó con la mayor.

, del Ibrachina de Brasil, fue convocado a la Sub-20, pero entrenó con la mayor. Chava Reyes dirigirá el encuentro ante Argelia debido a una cirugía de Luis Fernando Tena.