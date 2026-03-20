El impensado rival que eligió Argentina en lugar de su enfrentamiento contra Guatemala

La esperada posibilidad de ver a la Selección de Guatemala enfrentarse a la Selección Argentina en La Bombonera quedó oficialmente descartada. La FIFA fue contundente y decidió rechazar la solicitud presentada por ambas federaciones para disputar el amistoso programado para el 31 de marzo, generando un fuerte impacto en el entorno futbolístico.

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El intento de las autoridades de la Federación de Fútbol de Guatemala y la Asociación del Fútbol Argentino incluyó el envío de un amparo buscando una excepción reglamentaria. Sin embargo, el máximo organismo del fútbol mundial se mantuvo firme en su postura, dejando sin efecto uno de los duelos más atractivos de la fecha FIFA.

La negativa responde a una normativa clara: no se permite que una selección dispute partidos en dos continentes distintos durante la misma ventana internacional. Guatemala tiene previsto jugar el 27 de marzo ante Argelia en Italia, lo que automáticamente invalidaba su presencia días después en territorio sudamericano.

Tras la resolución, la selección chapina no modificó su planificación y continuó trabajando en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), manteniendo su itinerario rumbo a Europa. El enfoque ahora está completamente puesto en su compromiso ante Argelia, dejando atrás la ilusión de medirse a la campeona del mundo.

Argentina encontró otro rival

Por su parte, la Selección Argentina no tardó en reaccionar y ajustó su calendario de amistosos. En lugar de Guatemala, la Albiceleste enfrentará a Zambia en La Bombonera, además de tener previsto otro fogueo frente a Mauritania, rivales que han generado cierto descontento entre los aficionados por su menor nivel competitivo.

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El contexto no es menor: estos partidos podrían marcar la despedida en casa del combinado argentino antes de encarar la Copa del Mundo 2026, donde buscará defender el título conquistado en Qatar 2022. Mientras tanto, la polémica por la calidad de los rivales vuelve a instalarse en el debate del fútbol argentino.