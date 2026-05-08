“Nada que perder”: Figura de Municipal lanza advertencia para el partido ante Mixco para la vuelta de las semifinales

Municipal dio un golpe de autoridad en las semifinales del Torneo Clausura 2026 tras vencer 0-2 a Deportivo Mixco en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, un resultado que lo perfila como favorito para avanzar a la Gran Final. Sin embargo, dentro del campamento rojo el mensaje es claro: la serie aún no está definida.

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Uno de los protagonistas del triunfo fue Rodrigo Saravia, quien además de marcar, se ha convertido en una pieza clave en el mediocampo escarlata. El volante vive un gran momento futbolístico y asume con responsabilidad el reto de cerrar la eliminatoria en casa.

Pese a la ventaja, Saravia fue enfático en no caer en el exceso de confianza y valoró el trabajo que ha llevado al equipo a esta instancia, destacando que la intensidad será fundamental en el duelo de vuelta en el campeonato de Guatemala.

Saravia pone freno al exceso de confianza

El mediocampista fue claro al analizar la serie: “Tenemos que ser contundentes, creo que en El Trébol hemos venido haciendo bien las cosas, pero eso no significa que la serie esté cerrada”, dejando en evidencia que el grupo mantiene la concentración total.

Además, advirtió sobre el peligro que representa Deportivo Mixco: “Sabemos que Mixco se irá a jugar la serie porque no tiene nada que perder”, reconociendo que el rival llegará sin presión y dispuesto a arriesgarlo todo.

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Saravia también hizo énfasis en la mentalidad del equipo: “Tenemos que tener los pies sobre la tierra, a esforzarnos de la misma manera o más”, un mensaje que refleja la madurez del plantel en esta fase decisiva.

En lo personal, el jugador valoró su presente: “Estoy contento, no me tocó jugar mucho desde el inicio, pero me tocó trabajar, he recibido el respaldo de los compañeros y eso ha sido importante”, mostrando gratitud y compromiso con el grupo.

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Con la preparación cerrada en el Estadio Manuel Felipe Carrera, Municipal se alista para el duelo definitivo este sábado a las 18:00 horas en El Trébol, donde buscará confirmar su pase a la final y seguir firme en la lucha por el título.