Xelajú pone en alerta a Comunicaciones para la vuelta de las semifinales

Los chivos esperan sacar provecho de su localía para eliminar a los cremas.

La ciudad de Quetzaltenango ya vive una auténtica fiesta futbolera en la antesala del duelo decisivo entre Xelajú MC y Comunicaciones, correspondiente a la vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026. El ambiente es de ilusión total tras el empate 2-2 conseguido en la ida, resultado que deja a los súper chivos con la ventaja en la serie.

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El Estadio Mario Camposeco será el escenario donde este domingo 10 de mayo a las 19:00 horas, el equipo altense buscará sellar su pase a la Gran Final de Guatemala, respaldado por una afición que ha respondido desde el primer momento.

El optimismo se ha trasladado a las calles, donde desde tempranas horas se han observado largas filas de seguidores en los alrededores del estadio de Xelajú, con el objetivo de asegurar un boleto para el compromiso más importante de la temporada.

Fiebre por las entradas y confianza en la clasificación

La Junta Directiva de Xelajú MC confirmó que la venta de boletos iniciará este 9 de mayo a las 9:00 horas, estableciendo un máximo de dos entradas por persona, requisito que incluye la presentación del DPI y el comprobante del partido anterior.

Los precios establecidos reflejan la alta expectativa: Q150.00 para la general sur, mientras que general norte, tribuna norte y tribuna sur tendrán un costo de Q125.00, cifras que no han frenado la demanda de los aficionados.

El equipo dirigido por su cuerpo técnico sabe que tiene la ventaja deportiva, ya que un empate le bastará para avanzar a la final, lo que incrementa la confianza tanto dentro como fuera del terreno de juego.

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Sin embargo, el mensaje en el vestuario es claro: no confiarse. Comunicaciones está obligado a ganar y saldrá con todo en busca de la remontada, lo que anticipa un partido de alta intensidad.

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Con el estadio listo para un lleno total y la afición volcada, Xelajú MC se prepara para una noche histórica, en la que buscará dar el último paso hacia la final y mantener vivo el sueño del título.