Las decisiones que ponen a Mario Acevedo en el ojo del huracán luego de la sorpresiva derrota de Municipal

Municipal tuvo un arranque para el olvido en el Torneo Clausura 2026, luego de caer 1-2 ante Deportivo Mictlán en el estadio de Santa Lucía Cotzumalguapa, resultado que dejó un evidente malestar entre los aficionados escarlatas y que, desde ya, comienza a poner bajo la lupa al entrenador Mario Acevedo por varias de sus decisiones durante el encuentro.

El partido parecía encaminarse de buena manera para los rojos, especialmente cuando al minuto 7 se sancionó un penal a favor. Sin embargo, la ejecución de Yunior Yuri Pérez fue deficiente: un disparo suave y anunciado que terminó en las manos del guardameta John Faust, una elección que fue la primera decisión cuestionada a Acevedo, tomando en cuenta que el cubano no es un cobrador habitual.

Para agravar la situación, Yunior Pérez fue amonestado tras impactar al portero en el intento de buscar el rebote, una tarjeta que más adelante resultaría determinante. Al minuto 23, William Fajardo aprovechó una desatención defensiva, ingresó al área y sacó un zurdazo raso para vencer a Braulio Linares, colocando el 0-1 en el marcador.

Justo antes del descanso llegó otro golpe para Municipal, cuando Yunior Pérez cometió una falta y vio la segunda tarjeta amarilla, quedándose expulsado y dejando a su equipo con 10 hombres. Nuevamente, Mario Acevedo fue señalado por no retirar a tiempo a un jugador ya condicionado, una decisión que terminó afectando el desarrollo del encuentro.

En el complemento, Deportivo Mictlán supo manejar la ventaja numérica y al minuto 56 amplió la diferencia. Otra vez William Fajardo fue protagonista, dejando en el camino a Nicolás Samayoa y José Mena, para luego definir de zurda y firmar el 0-2, prácticamente sentenciando el compromiso.

El descuento llegó demasiado tarde para los escarlatas. Al minuto 92, un centro encontró a José Carlos Martínez, quien con un certero cabezazo superó a Faust y puso el 1-2 definitivo. Municipal inició el campeonato con derrota y ahora buscará recomponer el camino el domingo ante Aurora en el estadio Guillermo Slowing, un duelo clave para que Mario Acevedo intente recuperar confianza y apaciguar las críticas.

