La espera llegó a su final: Municipal anunciará el fichaje que tanto espera Mario Acevedo

Municipal se encuentra en la recta final de su preparación para encarar el Torneo Clausura 2026, una competencia en la que buscará cortar la sequía de títulos que ha marcado los últimos torneos. Sin embargo, el panorama no solo pasa por lo futbolístico, ya que la reestructuración del plantel todavía no está completa y mantiene en expectativa a la afición escarlata.

ver también Fuerte golpe para Municipal y Mario Acevedo a pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026

Hasta el momento, el equipo rojo ha sido cauto en el mercado. Apenas se registran cuatro bajas y ningún refuerzo oficial, una situación que contrasta con la urgencia de fortalecer el ataque. Desde inicios de año, la dirigencia ha trabajado en la búsqueda de un delantero extranjero, consciente de que esa posición quedó debilitada tras la salida del hondureño Eddie Hernández, cuyo paso por el club dejó más dudas que certezas.

Municipal tendría cerrado a su delantero extranjero

En medio de ese contexto, surgió una información que ilusiona al entorno escarlata. El periodista deportivo Erwin Velázquez, desde Asunción, Paraguay, y con cobertura directa del Club Olimpia en Radio Unión 800 AM, informó que el atacante Erick López renovó su vínculo con el conjunto paraguayo por un año más.

Según explicó Velázquez en su cuenta de X (antes Twitter), el futbolista irá a préstamo durante todo el 2026 con opción de compra al Club Deportivo Municipal de Guatemala. Esta operación abriría la puerta para que los rojos finalmente ocupen la plaza de extranjero que quedó vacante en el frente ofensivo.

La inminente llegada de Erick López encaja con el perfil que busca Municipal: un atacante foráneo, con experiencia en un club grande de la región y margen de crecimiento. Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte de la institución escarlata, el movimiento toma fuerza y podría destrabarse en los próximos días.

Publicidad

Publicidad

ver también Municipal podría tener una buena noticia luego del castigo que recibió el estadio El Trébol tras la final del Apertura 2025

Mientras tanto, Municipal continúa afinando detalles en su preparación, consciente de que el Clausura 2026 no da margen de error. Con un plantel aún incompleto y la presión histórica por volver a levantar un título, la incorporación de un delantero extranjero se perfila como una pieza clave para alimentar la ilusión de su afición.