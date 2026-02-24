Mario Acevedo no se guarda nada y le dice al Fantasma Figueroa lo que todo Municipal piensa antes del clásico contra Comunicaciones

En la antesala del Clásico de Guatemala, la tensión ya se siente fuera de la cancha. Mario Acevedo alzó la voz y no dudó en enviarle un mensaje directo al Fantasma Figueroa, en representación del sentir de todo Municipal.

De cara al Clásico 336 que promete paralizar Guatemala este miércoles cuando Municipal y Comunicaciones se enfrenten en el Estadio Cementos Progreso, en un duelo clave de la jornada 9 del Liga Nacional de Guatemala.

Recordemos que el panorama previo refleja realidades distintas: los Rojos mandan en la tabla con 15 unidades, mientras que los Cremas aparecen quintos con 13 puntos, todavía en zona de pelea pero con presión adicional por su situación en la acumulada.

El mensaje de Mario Acevedo para el Fantasma Figueroa

Mario Acevedo dejó claro que Municipal llega en un gran momento al clásico y con la mentalidad puesta en sumar los tres puntos, destacando el liderazgo en la tabla y en la acumulada como respaldo al trabajo realizado.

“El equipo llega bien, hoy trabajamos ya pensando en ese partido. Municipal llega en buen momento como líderes del torneo y del acumulado, en un partido importante para seguir distanciándonos del resto de equipos”, comentó Mario Acevedo en la previa del partido.

“Será un partido complicado, pero haciendo las cosas como las hemos venido haciendo, sacaremos un buen resultado. Nuestra mentalidad es ir a la cancha de ellos por los tres puntos”, afirmó.

“Vamos corrigiendo los detalles, llegamos en buen momento, venimos de una buena victoria y prácticamente tenemos el plantel completo para ir a hacer un buen partido por los tres puntos”, sentenció Mario Acevedo

¿Cuándo se juega el clásico entre Comunicaciones y Municipal?

Comunicaciones y Municipal se enfrentarán el miércoles 25 de febrero desde el Estadio Cementos Progreso a las 7:00 p.m. hora de Guatemala por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 en una nueva edición del clásico nacional.

