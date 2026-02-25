“Nos faltó”: Mario Acevedo lanza fuerte mensaje a sus jugadores tras la derrota de Municipal vs Comunicaciones

El técnico nicaragüense Mario Acevedo dio la cara tras la derrota 1-0 de CSD Municipal ante Comunicaciones FC en la edición 336 del Clásico Nacional. Un resultado que dejó un sabor amargo en el campamento rojo, no solo por la magnitud del rival, sino porque estaba en juego la posibilidad de mantenerse en la cima del torneo. Con este tropiezo, el estratega suma tres clásicos sin ganar, con saldo de dos empates y una derrota.

En su análisis, Acevedo fue autocrítico y puntualizó que el encuentro tuvo pocas oportunidades claras para ambos conjuntos. A su criterio, la diferencia estuvo en la contundencia. “Si nosotros no completamos las que tuvimos, ahí está el resultado”, afirmó, reconociendo que el rival supo aprovechar mejor sus momentos frente al arco.

La molestia de Mario Acevedo

El entrenador también aseguró que a Municipal le faltó intensidad, especialmente en los tramos donde tuvo control del balón. Aunque el cuerpo técnico estudió a fondo el planteamiento de Comunicaciones, el dominio mostrado en la primera mitad terminó siendo improductivo. “Tuvimos un dominio estéril. No fuimos agresivos y nos faltó intensidad para buscar dañar al equipo rival”, sentenció.

Para la segunda parte, el timonel realizó ajustes tácticos con la intención de cambiar la dinámica del compromiso. El equipo mostró una versión más ofensiva tras el descanso y logró generar algunas aproximaciones, pero nuevamente la falta de eficacia en el último toque pasó factura. “Intentamos buscar el arco rival, pero nos faltó ser más oportunistas”, explicó.

Más allá del golpe emocional que significa perder un clásico, Acevedo pidió calma y recordó que el campeonato aún ofrece margen de recuperación. El cuadro escarlata había mostrado regularidad durante el torneo, pero dejó escapar una oportunidad valiosa para consolidarse en la parte alta. “Hoy nos faltó ser más certeros”, reconoció.

Finalmente, el estratega subrayó la necesidad de corregir errores y reforzar aspectos clave del funcionamiento colectivo. La tenencia de balón, insistió, no basta si no va acompañada de agresividad y velocidad en el último tercio. “Tuvimos la pelota, pero no aceleramos cuando debíamos. Intentamos reaccionar, pero no nos alcanzó ni para empatar”, concluyó, dejando claro que el margen de mejora es tan evidente como la exigencia que implica dirigir a Municipal.

