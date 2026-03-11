Lo celebra Guatemala: Darwin Lom se acerca a la gloria con The Strongest en Bolivia

El club boliviano The Strongest, donde milita el delantero guatemalteco Darwin Lom, logró avanzar a las semifinales del Torneo Amistoso de Verano de Bolivia, manteniendo vivas sus aspiraciones de conquistar el título antes del inicio oficial de la temporada en el fútbol del país sudamericano.

ver también Imparable: Darwin Lom causa alegría en Guatemala con otra actuación brillante en Bolivia

Los aurinegros llegaban al partido de vuelta con ventaja en la serie luego de imponerse 3-2 en el duelo de ida frente a Oriente Petrolero, encuentro en el que el delantero chapín aportó uno de los goles. Con ese resultado favorable, el conjunto atigrado afrontó el segundo compromiso con la misión de sentenciar la clasificación.

El equipo de La Paz no dejó dudas y terminó imponiéndose 3-0 en el partido de vuelta, sellando de manera contundente su boleto a la siguiente fase del torneo. Con ese resultado global, The Strongest confirmó su buen momento colectivo en esta competición de preparación.

Por su parte, Darwin Lom volvió a aparecer como titular dentro del esquema ofensivo. Aunque en esta ocasión no logró marcar, el atacante guatemalteco fue clave en la generación de peligro, participando activamente en el ataque y generando espacios que permitieron a su equipo mantener el dominio durante gran parte del encuentro.

Ahora, The Strongest queda a la espera de conocer a su rival en las semifinales, instancia en la que buscará continuar su camino rumbo al campeonato del torneo amistoso que sirve como antesala al arranque oficial del fútbol boliviano.

ver también “Queja legal”: Darwin Lom recibirá un fuerte respaldo luego de su polémica salida de Comunicaciones rumbo a The Strongest

Desde su llegada en enero procedente de Comunicaciones FC, Lom ha logrado ganarse un lugar en la titularidad y también el respaldo de los aficionados. Además, al no haber iniciado todavía el campeonato boliviano, el delantero podría estar disponible para el técnico Luis Fernando Tena, quien analiza convocarlo para el amistoso de la Selección de Guatemala frente a Argelia durante la próxima Fecha FIFA de marzo.

Publicidad