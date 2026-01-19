Municipal consigue el refuerzo extranjero que impacta en el mercado de fichajes de Guatemala: “Llegaron a un acuerdo”

Municipal está a solo un par de días de iniciar su participación en el Torneo Clausura 2026, debut que se dará cuando reciba a Mictlán en el estadio de Santa Lucía Cotzumalguapa.

Mientras se acerca ese estreno, el conjunto Rojo al mando de Mario Acevedo no detiene su planificación y continúa ajustando su plantel, ahora con un refuerzo extranjero que impacta en el mercado de fichajes.

El fichaje de Municipal que impacta en el mercado de Guatemala

Desde la dirigencia de Municipal ya se tiene todo encaminado para anunciar la llegada de un refuerzo extranjero, luego de alcanzar un acuerdo con el delantero paraguayo Erik Nicolás López Samaniego.

El atacante pertenece actualmente a Olimpia y su incorporación a los escarlatas se daría a préstamo por un año, por lo que solo restan detalles entre ambos clubes para cerrar la operación.

Erik Nicolás López Samaniego – Olimpia

“La Junta Directiva de los escarlatas tiene todo listo para dar a conocer un refuerzo extranjero, luego de llegar a un acuerdo con el atacante paraguayo Erik Nicolás López Samaniego”, así también lo compartió el medio Guatefútbol en su sitio oficial.

Con 24 años, Erik López llega con un recorrido internacional importante, tras haber pasado por Atlanta United en Estados Unidos y Banfield en Argentina, por lo que todo apunta a que está muy cerca de vivir su primera experiencia en el fútbol centroamericano.