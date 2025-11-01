“No seas necio”: Luis Fernando Tena lo dejó afuera de la Selección de Guatemala y Nathaniel Méndez-Laing responde desde Europa

Guatemala se jugará todo en la próxima fecha de Eliminatorias al Mundial 2026, por eso todos los chapines están con las expectativas en lo más alto. Dos triunfos separan al equipo de clasificarse por primera vez a la gran cita. Quieren hacerlo.

Luis Fernando Tena metió mano en la plantilla. Uno de los cambios implicó dejar fuera a Nathaniel Méndez-Laing de la nómina, por lo que recibió una inesperada respuesta desde Europa. La decisión impacta los juegos respectivos a noviembre.

Tal como informó el influencer Andrés ADF a través de su cuenta de Facebook, el delantero se convirtió en figura. MK Dons le ganó al Colchester en la ronda inicial de la FA Cup por 3-2, con titularidad y doble asistencia del propio Méndez-Laing.

ver también Guatemala lo celebra: Luis Fernando Tena recibe la mejor noticia para enfrentar a Panamá por un lugar en el Mundial 2026

Luis Fernando Tena recibe reclamos por Nathaniel Méndez Laing en La Bicolor

En dicho posteo, se levantó la polémica entre el público. La enorme mayoría pide al entrenador que cite al futbolista, lo tratan de necio y hasta se lamentan por la falta que podría llegar a hacerle al planteo táctico. Luis Fernando Tena ya decidió.

“Tena, no seas necio, ¡son los duelos más importantes!”, dice uno de los escritos al pie del posteo de Andrés ADF. “Creo que Tena es el único que no valora a este talento”, fue otro de los mensajes que atacó al director técnico por el delantero.

Por lo pronto, Nathaniel Méndez-Laing responde con goles y espera su chance en Guatemala. La primera de ellas sirvió para el empate 2-2, mientras que dio el cierre del partido con la segunda a los 87 minutos para poner el 3-2 del final.

Publicidad

Publicidad

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Guatemala en la fase final

Local vs. Panamá , 13 de noviembre, Estadio Manuel Felipe Carrera .

, 13 de noviembre, . Local vs. Surinam, 18 de noviembre, Estadio Manuel Felipe Carrera.