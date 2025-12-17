“Esta cerrado”: Luis Fernando Tena consigue lo que tanto exigía en la Selección de Guatemala para 2026

Guatemala entera se dispone a encarar un nuevo proceso deportivo. Después del duro fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, los objetivos están puestos en la reestructuración. Este nuevo proyecto tiene como meta la clasificación al 2030.

La primera noticia para encaminar a los chapines fue la renovación contractual del entrenador Luis Fernando Tena. Con un leve interés demostrado en Costa Rica, el mexicano avisó que iba a resolver la situación en enero. Finalmente, lo hizo antes.

Por ende, lo más duro de su trabajo empezará con el cambio de año. La idea del director técnico era organizar una serie de microciclos para el mes inicial, con la disputa de varios amistosos. FEDEFUT acaba de darle la aprobación a su pedido.

ver también Alcanzó a Costa Rica: Guatemala recibe el premio de la Concacaf que pone a Centroamérica a sus pies

Luis Fernando Tena consigue amistosos para Guatemala: ya lo aprobó la FEDEFUT

Según confirmó el canal de La Pizarra GT, todo está dado para que la Selección de Guatemala comience el año de la forma que planeó su entrenador. Luego de las idas y vueltas planteadas en el fútbol local, llegó la orden que favorece a Tena.

El problema principal estaba en que, por la época del año, los clubes de la Liga Nacional no querían cederle los jugadores a Luis Fernando Tena para que lleve adelante los diversos microciclos planeados. FEDEFUT colaboró a que se pueda.

“Está cerrado”, confirmó el más reciente video que se publicó a través del canal mencionado. Las autoridades de la Federación dieron su aprobación, por lo que los diversos equipos no tendrán otra opción que no sea prestar a los futbolistas.

Publicidad