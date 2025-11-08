La decisión más pedida: Guatemala toma una medida que expone a Luis Fernando Tena contra Panamá por un lugar en el Mundial 2026

Guatemala se jugará todo en la última ventana de Eliminatorias al Mundial 2026 con la posibilidad inminente de hacer historia. Dos victorias separan al equipo de un objetivo jamás logrado. Van a tener que superar todo tipo de adversidades.

Luis Fernando Tena lima detalles para que su plantilla llegue de la mejor manera, con la motivación que les da definir como locales. Si bien tiene a varias figuras con complicaciones, el entrenador intentará que estén aptos para afrontar los juegos.

Para la afición, solamente hay buenas noticias. Según confirmó El Pelón GT en su cuenta de Facebook, después de los múltiples pedidos por parte de la afición, TV Azteca Guate evalúa la posibilidad de televisar el enfrentamiento contra Panamá.

Guatemala podría jugar ante Panamá y Surinam con transmisión por TV abierta

Muchos fanáticos se quedaron sin poder asistir al estadio para las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026. Esto se debe al cambio de localía, porque la capacidad del Estadio Manuel Felipe Carrera es menor a la de otros recintos.

Por eso, una vez agotadas las localidades, comenzó una ola de pedidos a través de redes sociales para que se televisen abiertamente los partidos contra Panamá y Surinam, posiblemente, de los más importantes de la historia de Guatemala.

La Bicolor ocupa el tercer puesto del Grupo A, liderado por el cuadro surinamés y escoltado por los canaleros. El Salvador le da cierre al cuarteto, ya sin depender de sus propios resultados y, por ende, con menos posibilidades que sus rivales.

¿Cuándo vuelve a jugar La Bicolor por la fase final de Eliminatorias al Mundial?