Sin filtro: Aaron Herrera necesitó solo dos palabras para decir en Guatemala lo que piensa sobre jugar en El Trébol ante Panamá y El Salvador

Guatemala se jugará todo en la próxima ventana de Eliminatorias al Mundial del 2026. Dos victorias separan al equipo de un logro histórico. Todos los integrantes de la plantilla dejarán todo para alcanzar el boleto directo que los lleve a la cita.

Surinam lidera el Grupo A, donde Panamá hace las veces de escolta y El Salvador cierra la nómina. Dentro del mismo cuarteto, La Bicolor está tercera y corre con la ventaja de definir como local los dos últimos encuentros. Se darán en El Trébol.

Justamente, acerca de jugar en el Estadio Manuel Felipe Carrera hablo el jugador Aaron Herrera. Si bien destacó la importancia de presentarse en tal recinto, no se quedó callado y dijo que “es desafortunado” elegir un lugar para pocos fanáticos.

Aaron Herrera cree que jugar en El Trébol es desafortunado para los aficionados

“Sabemos que los fanáticos aquí son los mejores, los más locos y fuertes, los que llegan a los estadios para hacer una fiesta total. Es desafortunado decidir jugar en un estadio pequeño, pero es lo que nos da más oportunidades”, contó.

“Esperaremos a los aficionados que puedan obtener los tickets para estar allí, y creemos que esta es la mejor decisión para nosotros. No he estado en el estadio desde los seis años, así que estoy emocionado de jugar allí”, finalizó.

“Cuando llegué aquí, no sé cuántos años atrás, esto es exactamente lo que siempre soñamos hacer. Ahora estamos aquí, así que dejaremos todo en el campo por los dos próximos partidos. Veremos qué pasa en estos partidos”, comentó.

