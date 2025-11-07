Advertidos por Concacaf: Guatemala queda en jaque contra Panamá con la noticia que puede complicar su clasificación al Mundial 2026

Guatemala afrontará la última ventana de Eliminatorias al Mundial 2026 y lo va a hacer con todo el apoyo de su gente. Dos victorias separan al equipo de un logro histórico. Necesitan dar lo mejor para obtener el boleto directo a la cita máxima.

Luis Fernando Tena se disputo a armar el equipo con las complicaciones propias de tener suspendidos y lesionados. La defensa es la zona especialmente afectada, aunque no parece ser el único problema con el que deberá lidiar el entrenador.

Según confirmó el último informe de Concacaf, otros jugadores están en un riesgo mayor para la quinta y sexta fecha del proceso clasificatorio. No habló de quienes atraviesan problemas físicos, sino de quienes están al límite de tarjetas.

Luis Fernando Tena deberá cuidarse: futbolistas en riesgo para las Eliminatorias

Luis Fernando Tena deberá tener en consideración a seis futbolistas que estarán en la línea de fuego y al límite de las amonestaciones permitidas. De recibir una tarjeta en el cruce con Panamá, no podrán estar ante Surinam. Sufre Guatemala.

Tal como se pudo apreciar en el más reciente informe de Concacaf, estos son Óscar Santis, Olger Escobar, Rudy Muñoz, Darwin Lom, José Morales y José Carlos Pinto. Todos nombres fundamentales para los planes próximos del técnico.

La Bicolor marcha tercera en el Grupo A, donde el líder es Surinam. En el puesto de escolta se encuentra Panamá, con menos goles que el cuadro surinamés. Por su parte, El Salvador cierra el cuarteto y ya no depende de sus propios resultados.

¿Cuándo juega Guatemala por Eliminatorias al Mundial 2026?