Vivió un calvario en Alajuelense, se fue por la puerta de atrás y ahora comparte una importante distinción con Keylor Navas

El fútbol siempre da revancha y en esta oportunidad le tocó a un jugador que no tuvo mucha fortuna en Alajuelense.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Se fue por la puerta de atrás en Alajuelense y ahora comparte una importante distinción con Keylor Navas
Se fue por la puerta de atrás en Alajuelense y ahora comparte una importante distinción con Keylor Navas

A pesar de haber salido por la puerta de atrás tras una etapa difícil en la Liga Deportiva Alajuelense, este jugador ha logrado reinventarse y ahora celebra un reconocimiento importante que lo coloca al nivel de figuras como Keylor Navas, demostrando que las segundas oportunidades pueden traer grandes recompensas.

Alajuelense podría perder a otro jugador que fue importante para ganar la 31: “Lo buscan de…”

Un mal pasaje en Alajuelense

Se trata de Adonis Pineda, un arquero que llegó a Alajuelense con proyección y buenas expectativas, pero cuyo paso por el club quedó marcado por un rendimiento irregular y errores que ya venían apareciendo antes de la final del Torneo de Apertura 2019.

Aquella definición ante Herediano terminó por acentuar ese momento complicado, convirtiéndose en un punto de quiebre que influyó directamente en el rumbo de su carrera defendiendo los colores de Alajuelense. Sin embargo, tuvo su revancha.

Adonis Pineda cuenta cómo compensa su estatura con la potencia de sus piernas | La Nación
Adonis Pineda – Alajuelense

Tuvo su gran revancha

Tras ese golpe, Adonis Pineda terminó saliendo a préstamo a Sporting en 2020, una etapa clave en la que logró recuperar la confianza y volver a mostrar su verdadero nivel bajo los tres palos.

Pero rendimiento convenció al club josefino, que decidió comprar su ficha, y posteriormente volvió a salir cedido, esta vez a Puntarenas donde tuvo su respectiva revancha.

Hoy, la historia de Adonis Pineda da un giro que pocos imaginaban, al aparecer entre los mejores arqueros de Latinoamérica según las métricas de SofaScore, compartiendo lista con una figura histórica como Keylor Navas.

Imagen
Adonis Pineda entre los mejores arqueros de Latinoamérica
Su presencia en este ranking no solo confirma su gran presente, sino que también simboliza una reivindicación personal, pasando de momentos difíciles y cuestionamientos a ser reconocido a nivel regional

