Luis Fernando Tena toma nota: figura de Guatemala da el salto en Estados Unidos y tiene nuevo equipo

Luis Fernando Tena tiene una gran oportunidad en Estados Unidos con una figura chapina. Uno de los jóvenes talentos extranjeros que hizo el debut en la absoluta bajo su mandato acaba de concretar un salto de categoría con su nuevo equipo.

Se trata de Néstor Cabrera, jugador de 22 años nacido en New Jersey y que tiene la nacionalidad chapina. Ya tiene experiencia en la mayor de la Selección de Guatemala. Tuvo una sola presentación en un amistoso contra El Salvador en 2024.

Néstor Cabrera, una figura que seguirá más de cerca Luis Fernando Tena

El futbolista acaba de ser confirmado como nuevo fichaje del histórico equipo New York Cosmos. El mediocampista viene de jugar en el fútbol universitario, precisamente en el Rutgers Scarlet Knights, de la Universidad de Rutgers.

Ahora, Cabrera será parte de la USL League One, la tercera categoría del fútbol estadounidense por debajo de la Major League Soccer y la USL Championship. El Cosmos volverá a esta división tras varios años de inactividad.

Esto se debe a la llegada de un grupo inversor llamado North Jersey Pro que adquirió la mayoría accionaria de la institución. La idea de esta dirigencia es conseguir una estabilidad para desarrollar grandes promesas.

Recientemente, se renovó el estadio en el que jugará el NY Cosmos a lo largo de la temporada a cambio de 110 millones de dólares. Es el Hinchliffe Stadium, un recinto para capacidad de 7,800 aficionados.