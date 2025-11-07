Es tendencia:
La advertencia que festeja Guatemala: Quimi Ordoñez les dice a Panamá y El Salvador lo que piensan sobre la clasificación al Mundial 2026

El futbolista no dudó en lanzar un duro mensaje para con sus pares panameños y salvadoreños de cara a las Eliminatorias Concacaf.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Quimi Ordoñez advierte a El Salvador y Panamá: lo aplaude toda Guatemala.
Quimi Ordoñez advierte a El Salvador y Panamá: lo aplaude toda Guatemala.

Guatemala está cada vez más cerca de jugar la última ventana de Eliminatorias al Mundial 2026. Dos victorias separan al equipo de un logro histórico. Esta plantilla se mantiene enfocada para quedarse con el boleto directo rumbo a la gran cita.

Luis Fernando Tena debe mantener alineados a todos sus futbolistas para que el gran sueño chapín pueda cumplirse. Cuenta con la ventaja de definir como local los enfrentamientos que restan en planilla. Administrar la presión es importante.

Advertidos por Concacaf: Guatemala queda en jaque contra Panamá con la noticia que puede complicar su clasificación al Mundial 2026

Arquímides Ordoñez se refirió a la importancia de jugar con el apoyo de todos los aficionados. Además, explicó que existe una facilidad en este equipo para el último tramo del recorrido y tiene que ver con que dependen de ellos mismos.

Quimi Ordoñez, emocionado por los partidos de las Eliminatorias al Mundial

“Estoy emocionado. Pienso que todos sabemos lo muy importantes que son los partidos y lo que nos pueden dar. Creo que todos trabajamos por ir hacia este mismo objetivo. Estoy muy feliz de volver con el equipo y me encantaría lograr algunas victorias. Todo lo que estamos viviendo es enorme, realmente”, dijo.

“El apoyo de la afición es una locura, sabemos lo importante que son estos partidos, lo cerca que estamos y principalmente que ya está en nuestras manos. Ellos están como si fuesen el hombre número 12 de este equipo. Siento que eso nos va a dar la gran ventaja y tendremos que aprovecharlo todo lo que se pueda”, comentó.

Sin filtro: Aaron Herrera necesitó solo dos palabras para decir en Guatemala lo que piensa sobre jugar en El Trébol ante Panamá y El Salvador

“Personalmente, me gusta jugar sobre hierba. Estoy emocionado de poder jugar en este estadio. Estamos todos super concentrados. Es una locura, porque el apoyo es irreal, realmente. Creo que todos sabemos lo importante de estos juegos, y lo cerca que estamos de lograrlo. No pensamos en nada más que en eso”, finalizó.

¿Cuándo juega Guatemala por Eliminatorias al Mundial 2026?

Guatemala recibirá a Panamá el 13 de noviembre y hará lo propio con Surinam el día 18 del mismo mes, para darle cierre a estas Eliminatorias al Mundial 2026.

