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Jorge Aparicio arremete contra El Fantasma Figueroa tras su polémica decisión de no convocar al Moyo Contreras

Aparicio no dudó en defender a Contreras tras la polémica decisión del Fantasma.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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El volante mandó un dardo a Figueroa
© Antorcha DeportivaEl volante mandó un dardo a Figueroa

La noche promete ser intensa para Comunicaciones, que se juega la clasificación a semifinales frente a Antigua GFC, con la obligación de remontar el 3-2 en contra del partido de ida. Un duelo cargado de presión, pero también de emoción, marcado por el reciente anuncio del retiro de su histórico capitán.

Moyo Contreras anunció su retiro: el mensaje que conmueve a Comunicaciones y cuándo será su despedida

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El foco no solo está en lo deportivo, sino también en el simbolismo del momento. Este podría ser el último partido como profesional de José Manuel “El Moyo” Contreras, una leyenda del club que se despedirá al final de la temporada. Sin embargo, lo que parecía una noche ideal para rendirle homenaje tomó un giro inesperado.

El entrenador Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa sorprendió al dejar fuera de la convocatoria al emblemático número 10, manteniéndose fiel a sus decisiones técnicas recientes. La ausencia de Contreras generó debate entre la afición, que esperaba verlo al menos en el banquillo en un momento tan significativo.

Entre la polémica y el deseo de una despedida histórica

La decisión del técnico no pasó desapercibida en el entorno del fútbol nacional. Uno de los que alzó la voz fue Jorge Aparicio, exjugador crema y actual futbolista de Xelajú MC, quien mostró su respaldo al capitán con un mensaje cargado de respeto y también de indirecta.

A través de sus redes sociales, Aparicio expresó: “Podrán quitar minutos, oportunidades o protagonismo… pero nunca el legado que ya dejaste marcado”, acompañando sus palabras con una imagen junto a Contreras, recordando los momentos compartidos en el equipo albo.

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Mientras tanto, en lo estrictamente deportivo, Comunicaciones mantiene la mira puesta en lograr la remontada y avanzar a las semifinales. El objetivo no solo es seguir en la lucha por el título, sino también darle a su capitán la posibilidad de una despedida digna, idealmente levantando el ansiado título 33.

Tras anunciar su retiro, Moyo Contreras sufriría el último golpe en Comunicaciones por decisión del Fantasma Figueroa

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Con el respaldo de su afición y la presión de la historia, los cremas buscarán convertir esta noche en un capítulo inolvidable. Más allá del resultado, el nombre de “El Moyo” Contreras ya está grabado en lo más alto del club, aunque el desenlace aún podría regalarle un último acto de gloria.

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