Luis Fernando Tena regresa con un bombazo: el borrado que volvería a la Selección de Guatemala para los amistosos de junio

La Selección de Guatemala volverá al ruedo en la fecha FIFA de junio afrontando tres amistosos de alto calibre: República Checa, Ecuador y Austria, todos combinados que dirán presente en el Mundial 2026.

El detalle que volverá especial a esta serie de fogueos es el esperado regreso del seleccionador Luis Fernando Tena, quien por problemas de salud no atestiguó la dura goleada 7-0 sufrida ante Argelia en Génova, Italia, y fue reemplazado en el banquillo por su asistente, Salvador “Chava” Reyes.

A raíz de esta situación, se especuló con su salida anticipada de la Bicolor. Pero el propio Tena lo desmintió y se fue insertando poco a poco en sus labores habituales. El miércoles pasado, por ejemplo, asistió a “El Trébol” para observar a los jugadores de Municipal y Comunicaciones en el Clásico 337, que se tiñó de rojo, e ir perfilando el armado de la nómina de cara a la próxima ventana internacional.

Jorge Aparicio podría volver a la Selección Nacional

Según se indicó en el canal de YouTube La Pizarra GT, uno de los futbolistas que fue marginado liderado por el entrenador mexicano y tiene chances de regresar a la Selección Nacional para el mes de junio es Jorge Aparicio.

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El mediocampista de 33 años subió su nivel hace tiempo en Xelajú MC. Y debido a las prestaciones poco convincentes de Jonathan Franco y Óscar Castellanos, Tena podría darle otra chance pese al dardo directo que le lanzó el jugador luego de que afirmara, sin dar nombres, que había apartado a las “manzanas podridas” de la Bicolor.

La respuesta de Aparicio fue celebrar un gol ante Real Estelí haciendo el gesto de morder una manzana. Algo que dice mucho más que sus declaraciones afirmando no tener problemas con el cuerpo técnico de Guatemala, al cual instó tiempo después a “que voltee a ver más al occidente o a otros lugares del país” debido a las pocas caras nuevas en las convocatorias.

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Jorge Aparicio lleva 13 partidos jugados este semestre con Xelajú, además de un gol y una asistencia. (Foto: Prensa Libre / Esbin García).

De concretarse, el volante regresaría a la Azul y Blanco después de casi dos años: su último partido lo jugó el 28 de julio de 2024, en el amistoso contra El Salvador que terminó en derrota 1-0 para los chapines. También se menciona un posible llamado a Damián Rivera, el extremo de 23 años que milita en Phoenix Rising de la USL (Segunda División) de Estados Unidos.