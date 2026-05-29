La decisión de Xelajú MC que aleja a Ernesto Monreal de Comunicaciones

Los cremas perderían a una de sus piezas claves y se irá a los súper chivos.

La derrota en la Gran Final del Torneo Clausura 2026 ante Municipal aceleró los movimientos en Xelajú MC, que ya trabaja en la planificación de la próxima temporada. La Junta Directiva y el técnico Roberto Hernández comenzaron a tomar decisiones importantes en la conformación del plantel, conscientes de que el equipo deberá afrontar tanto el Torneo Apertura 2026 como la Copa Centroamericana.

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Uno de los primeros movimientos sorprendió a propios y extraños. El guardameta Nery Lobos decidió poner fin a su etapa con los súper chivos para incorporarse a Coatepeque, club que milita en la Primera División de Guatemala. Su salida tomó por sorpresa a gran parte de la afición quetzalteca, que esperaba verlo continuar defendiendo el arco altense.

La salida de Romero abre la puerta para la llegada de Ernesto Monreal

Sin embargo, el movimiento que más impacto genera es la salida del defensor paraguayo Manuel Romero. El zaguero concluirá su préstamo y regresará a su club de origen, dejando una vacante importante en la línea defensiva. Su partida no solo obliga a buscar un reemplazo, sino que también acerca cada vez más la llegada de un futbolista que ha sido seguido de cerca por la dirigencia.

Se trata de Ernesto Monreal, defensor procedente de Comunicaciones, cuya incorporación a Xelajú parece tomar fuerza con el paso de los días. El mexicano no aceptó renovar su vínculo con los cremas y todos los caminos apuntan hacia Quetzaltenango, donde tendría la oportunidad de reencontrarse con Roberto Hernández, entrenador con quien mantiene una excelente relación profesional.

Además del vínculo con el estratega, la posibilidad de disputar la Liga Nacional y la Copa Centroamericana representa un atractivo importante para Monreal. La salida de Romero deja el escenario ideal para que el defensor ocupe ese espacio dentro de la plantilla y se convierta en uno de los refuerzos estelares de los altenses para el nuevo campeonato.

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Aunque Xelajú MC todavía no ha oficializado ni las bajas ni las futuras incorporaciones, el club ya trabaja intensamente en la renovación de su proyecto deportivo. Los cambios comenzarán a anunciarse en los próximos días, pero todo indica que la salida de Manuel Romero podría ser el movimiento que termine acercando definitivamente a Ernesto Monreal al conjunto súper chivo.

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