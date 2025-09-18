Es tendencia:
“Hasta nuevo aviso”: La Liga Nacional de Guatemala suma un problema que pone en aprietos el Apertura 2025

Las autoridades del balompié chapín tienen un nuevo inconveniente que resolver.

javier pineda

Por Javier Pineda

El campeonato guatemalteco tuvo un problema que no se esperaba
Aurora F. C. debía recibir este domingo a las 14:00 horas al Atlético Mictlán por la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala, pero el duelo no pudo disputarse debido a las fuertes lluvias que azotaron el municipio de Amatitlán. El estadio Guillermo Slowing presentó una cancha completamente anegada, lo que hizo imposible el desarrollo del compromiso.

A pocos minutos de la hora pactada, el terreno de juego ya mostraba un mal estado, por lo que el árbitro Walter López y los representantes de ambos clubes acordaron esperar 30 minutos para evaluar si las condiciones mejoraban. Sin embargo, la lluvia no dio tregua y el campo no reunía garantías para jugar al fútbol.

Tras la revisión final de la gramilla, el árbitro determinó que el encuentro no podía realizarse y procedió a suspender el partido. Fue un golpe inesperado tanto para los equipos como para los aficionados que ya se encontraban en el recinto, con la ilusión de presenciar el choque entre capitalinos y mitecos.

El cuadro aurinegro también informó a los seguidores que habían comprado su entrada que los boletos seguirán siendo válidos para el reingreso en el día que se confirme la reprogramación. Un alivio para los aficionados que se hicieron presentes en el estadio Guillermo Slowing a pesar de las complicaciones del clima.

Un nuevo contratiempo para la Liga Nacional

Por su parte, la Liga Nacional ratificó la suspensión del choque en sus canales digitales que “El encuentro entre Aurora y Mictlán ha sido suspendido hasta nuevo aviso, debido a las condiciones climáticas. Se informará nueva fecha próximamente”..

Esta situación supone un contratiempo extra para la competencia, ya que el calendario está sumamente ajustado debido a las jornadas acumuladas y los compromisos de la Selección de Guatemala en las próximas semanas.

