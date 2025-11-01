De Alajuelense a la élite: una de las figuras más polémicas del Machillo Ramírez da el salto que nadie imaginaba

Por una multiplicidad de factores, John Paul Ruiz se ha convertido en uno de los jugadores más cuestionados entre los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense.

El lateral izquierdo, de apenas 20 años, llegó a Alajuela proveniente de Puntarenas FC en el último mercado de fichajes, pero hasta ahora no ha logrado ganarse el cariño de la afición rojinegra. Su nivel futbolístico ha sido irregular, y muchos se preguntan por qué Óscar “Machillo” Ramírez lo sigue considerando por encima del juvenil Elián Quesada como alternativa a Ronald Matarrita.

Escándalo en San José

Además, John Paul Ruiz también se ha visto envuelto en una enorme polémica extradeportiva: fue uno de los cuatro jugadores involucrados en aquella pelea de madrugada en un bar josefino, un hecho que provocó sanciones económicas y un fuerte malestar en el seno del club.

John Paul Ruiz estuvo involucrado en un escándalo extradeportivo (Instagram).

Como era de esperarse, su participación en aquel incidente deterioró aún más su imagen y lo relegó en la consideración del cuerpo técnico. De hecho, en el partido más importante de la temporada, la semifinal de vuelta ante Olimpia por la Copa Centroamericana, Ramírez optó por darle la oportunidad al juvenil Deylan Paz en lugar de Ruiz.

John Paul Ruiz, ¿el mejor Sub-21 de Latinoamérica?

Pero a pesar de todo esto, el CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte), prestigiosa institución con sede en Suiza y vinculada a la FIFA, reconoció a John Paul Ruiz como uno de los jugadores Sub-21 con mejor rendimiento relativo en el fútbol latinoamericano.

Según sus métricas, el lateral manudo tuvo un desempeño promedio 1,27 veces superior al de sus compañeros en la media de los partidos, superando a promesas como Lautaro Vázquez (Cerro Largo, Uruguay) y Elías Montiel (Pachuca, México).

¿Qué dicen los números?

En lo que va de la temporada, John Paul Ruiz ha disputado 13 partidos oficiales con el uniforme rojinegro: cinco de ellos en la Copa Centroamericana (uno como titular, con una asistencia) y siete por el Torneo Apertura 2025 (cinco desde el inicio). Además, jugó los 90 minutos de la Recopa de Costa Rica, en la que Alajuelense se consagró tras vencer por la mínima al Club Sport Herediano.