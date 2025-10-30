Es tendencia:
Todo Olimpia consternado con lo que dijo su técnico tras los penales fallados y la molestia con Alajuelense

Eduardo Espinel no se escondió y en conferencia de prensa hizo su propio análisis de la dura derrota de Olimpia ante Alajuelense.

Por Juan Cruz Russo

Eduardo Espinel dio la cara ante la dura eliminación ante La Liga.
Primer gran fracaso de la era de Eduardo Espinel en Olimpia. El entrenador uruguayo participaba por primera vez en la Copa Centroamericana y su sueño de quedar campeón se quedó en las semifinales ante el bicampeón Liga Deportiva Alajuelense.

Una tanda de penales nefasta donde todos los cobradores de Olimpia, -Carlos Sánchez, Kevin López y Jorge Benguché– fallaron y toda una afición se fue triste a casa, ellos cumplieron, pero los jugadores no.

¿Qué dijo Eduardo Espinel tras quedar eliminado de la Copa Centroamericana ante Alajuelense?

La terrible tanda que dio Olimpia: “Fallamos en los penales, hay un tema emocional más que técnico. Es la primera vez que me pasa (fallar 3 penales y otros dos que se tuvieron que repetir), es algo muy llamativo”.

¿Por dónde pasa esta dolorosa eliminación de Olimpia?: “La serie la perdimos en Costa Rica”.

Lo que más le molestó de Alajuelense: “El rival empezó a perder tiempo, en los saques de meta y saques de banda, me extrañó por su grandeza, fue una estrategia muy buena, nos quitaron el ritmo”.

Y agregó: “Cuando a un rival de esta jerarquía no se liquida puede pasar este tipo de cosas”.

¿Cómo evalua la derrota?: “Nos vamos con bronca, es una desilusión pero no lo considero un fracaso, es una palabra muy fuerte”.

Volvió a hablar de la tanda: “No es justo que se analice la serie solo por los penales. El equipo hizo un buen trabajo, nunca especuló, en Costa Rica tuvimos para ganar”.

Mensaje a la afición: “Le pedimos disculpas a la gente, no se merecían quedar eliminados”

