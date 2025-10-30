Todo Olimpia consternado con lo que dijo su técnico tras los penales fallados y la molestia con Alajuelense

Primer gran fracaso de la era de Eduardo Espinel en Olimpia. El entrenador uruguayo participaba por primera vez en la Copa Centroamericana y su sueño de quedar campeón se quedó en las semifinales ante el bicampeón Liga Deportiva Alajuelense.

Una tanda de penales nefasta donde todos los cobradores de Olimpia, -Carlos Sánchez, Kevin López y Jorge Benguché– fallaron y toda una afición se fue triste a casa, ellos cumplieron, pero los jugadores no.

ver también Concacaf da revés a Olimpia tras perder el pase a la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense

El golpe es duro para los blancos y Eduardo Espinel ha dado la cara ante el duro momento que vive el albo. El DT valoró la participación y …

¿Qué dijo Eduardo Espinel tras quedar eliminado de la Copa Centroamericana ante Alajuelense?

La terrible tanda que dio Olimpia: “Fallamos en los penales, hay un tema emocional más que técnico. Es la primera vez que me pasa (fallar 3 penales y otros dos que se tuvieron que repetir), es algo muy llamativo”.

¿Por dónde pasa esta dolorosa eliminación de Olimpia?: “La serie la perdimos en Costa Rica”.

Lo que más le molestó de Alajuelense: “El rival empezó a perder tiempo, en los saques de meta y saques de banda, me extrañó por su grandeza, fue una estrategia muy buena, nos quitaron el ritmo”.

Y agregó: “Cuando a un rival de esta jerarquía no se liquida puede pasar este tipo de cosas”.

ver también “Renuncie, Jeaustin Campos”: el técnico recibe el mensaje que impacta a Honduras mientras en Saprissa muchos piden su regreso

¿Cómo evalua la derrota?: “Nos vamos con bronca, es una desilusión pero no lo considero un fracaso, es una palabra muy fuerte”.

Publicidad

Publicidad

Volvió a hablar de la tanda: “No es justo que se analice la serie solo por los penales. El equipo hizo un buen trabajo, nunca especuló, en Costa Rica tuvimos para ganar”.

Mensaje a la afición: “Le pedimos disculpas a la gente, no se merecían quedar eliminados”