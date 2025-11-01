“Es complicado”: Diego Vásquez recibe la respuesta que menos esperaba a su exigencia en Marquense

El entrenador Diego Vásquez rompió el silencio y dejó entrever su inconformidad con la Junta Directiva de Marquense, al asegurar que no se le han cumplido las promesas realizadas al momento de su contratación. Según el estratega, se le había garantizado la llegada de nuevos jugadores para reforzar el plantel, pero hasta ahora esas incorporaciones no se han concretado. A pesar de ello, Vásquez aseguró que mantiene su compromiso total con el club y trabaja intensamente para sacar adelante al equipo.

ver también No le han cumplido: Diego Vásquez manifiesta su molestia con Deportivo Marquense de Guatemala

El presidente del club, Dany Salazar, también habló del tema y explicó los motivos detrás de la falta de movimientos en el mercado. El dirigente reconoció que la institución ha buscado refuerzos, pero que las negociaciones se han complicado por distintos factores. “Se han solicitado fichajes, el último que se cayó fue un defensor extranjero. Nuevamente sucedió algo que se nos escapa de las manos porque le ofrecieron más en otro lado, por lo que seguimos sin sumar”, comentó Salazar con franqueza.

El directivo añadió que uno de los mayores obstáculos es el cierre del periodo de inscripciones, lo que limita las opciones de fichar jugadores que actualmente estén sin equipo. “Es complicado, porque el tiempo está fuera de inscripción, pero estamos trabajando para ayudar al entrenador para lo que queda del campeonato”, señaló. Aun así, insistió en que el club mantiene su disposición de respaldar a Vásquez en la medida de lo posible.

Salazar reconoció la necesidad de reforzar el plantel, pero dejó claro que las circunstancias no facilitan las gestiones. “Hay necesidad de sumar jugadores, pero cuesta un poco con las inscripciones porque ya terminó el periodo de pases, pero queremos darle una mano al técnico”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de que en las próximas semanas se logre cerrar algún fichaje de último momento.

Diego Vásquez busca sacar a Marquense del sótano

Mientras tanto, el equipo León atraviesa un momento alentador tras conseguir un triunfo importante ante Comunicaciones, resultado que inyectó confianza al plantel y al cuerpo técnico. Ese impulso llega en un momento clave del campeonato, en el que Marquense busca escalar posiciones y consolidarse en zona de clasificación.

ver también ¡Momento insólito! La razón por la que Diego Vásquez se vuelve a quedar sin debutar en el futbol de Guatemala

De cara a la siguiente jornada, Marquense se prepara para visitar al Deportivo Malacateco, un duelo que promete intensidad y exigencia. Aunque las incorporaciones aún no llegan, Diego Vásquez mantiene la fe en su grupo actual, confiando en que la unión y el esfuerzo colectivo puedan compensar la falta de refuerzos que tanto anhela para encarar la recta final del torneo.

Publicidad