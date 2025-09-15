Es tendencia:
Lo confirman desde Municipal: la decisión que tomará Guatemala con El Trébol para las Eliminatorias al Mundial 2026

El hijo de Gerardo Villa, presidente de Municipal, anticipó lo que harán dese la Selección de Guatemala con el Estadio Manuel Felipe Carrera.

Por Maximiliano Mansilla

Lo confirman desde Municipal: la decisión que tomará Guatemala con "El Trébol"
Lo confirman desde Municipal: la decisión que tomará Guatemala con "El Trébol"

La Selección de Guatemala volverá al ruedo por Eliminatorias en la fecha FIFA de octubre, cuando visite a Surinam y a El Salvador. Pero su sueño mundialista —si sigue con chances para entonces en el Grupo A, donde actualmente está última— se pondrá en juego sobre todo en noviembre. Para entonces, el gran tema a resolver es dónde jugará como local.

Según trascendió, gran parte de los seleccionados nacionales ve con buenos ojos enfrentarse a Surinam y Panamá en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como “El Trébol”. Aunque Luis Fernando Tena estaría evaluando recibir a los surinameses en el reducto de Municipal y llevar a los panameños al Cementos Progreso, debido a que el césped sintético les trae complicaciones.

Por este motivo, Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala (FFG), está en contacto con el jerarca de los Rojos, Gerardo Villa, quien le ofreció cederle el recinto a la Bicolor sin cargo. “Estoy esperando que Tena me diga dónde quiere jugar. En FIFA y Concacaf ya saben que podemos cambiar de sede”, le confirmó Paiz a La Red.

Municipal confirma la decisión que tomó Guatemala con El Trébol

En medio de las negociaciones entre las partes, “Chespi” Villa, hijo de Gerardo Villa —quien no ocupa un cargo de forma oficial en la directiva de Municipal, pero sí es muy cercano—, confirmó que “el Estadio ‘El Trébol’ está a punto de ser oficializado como la casa de la Selección Nacional para los últimos dos compromisos de la eliminatoria mundialista”.

Mientras es cuestionado en Guatemala, Nicholas Hagen recibe la distinción de Concacaf que nadie esperaba

Mientras es cuestionado en Guatemala, Nicholas Hagen recibe la distinción de Concacaf que nadie esperaba

Esto lo anunció a través de un video en su cuenta de TikTok, donde añadió: “Primero Dios, acá vamos a presenciar cómo Guatemala va a llegar a su primera Copa del Mundo, a disputarse el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá”.

“Los jugadores y cuerpo técnico le han pedido a Gerardo Paiz, y a la gente que maneja estos temas en la Fedefut, que sí quieren que se jueguen aquí los partidos. Hubo algunas ideas después que surgieron: ‘no, que jueguen en Antigua, juguemos en Xela, juguemos en Coatepeque, sigamos en el Cementos Progreso, un partido aquí y un partido allí’… no, hombre, cuando esto se elevó y se llegó a la conversación entre Paiz y Villa, todas las opiniones salían sobrando, sentenció.

