Bambino Pons necesitó sólo dos palabras para liquidar a Olimpia y desatar la locura de Alajuelense finalista de la Copa Centroamericana

Olimpia no pudo con Alajuelense. Tras empatar ambos partidos por 1-1, el pase a la final se definió a través de los penales. La alegría fue toda de la visita, porque los catrachos no lograron hacer pesar su localía. La confianza les jugó en contra.

Los Manudos definirán al campeón ante Xelajú MC, equipo que eliminó al Real España por un resultado casi idéntico. Tras igualar 1-1 ambos encuentros, con el global en 2-2, los tiros desde el punto fatídico favorecieron al club guatemalteco.

Parece que el gran problema de la noche llegó en un festejo anticipado por parte del Viejo León. Al minuto 90, fuegos artificiales comenzaron a explotar mientras la parcialidad local celebraba. Y el Bambino Pons, relator del encuentro, dio el aviso de lo que se podía venir: “No festejen”.

Olimpia festejó por anticipado contra Alajuelense: la dura advertencia del Bambino Pons

Juan Manuel Pons, quien llevó adelante la transmisión en la cadena ESPN, advirtió el hecho y dijo que es un claro mal augurio: “Empezó la cohetería acá… No festejen antes de tiempo, muchachos. Háganme caso… Se lo dice un bilardista”, dijo el periodista.

Carlos Salvador Bilardo no solamente fue famoso por ser ganador como jugador y como entrenador, sino por algunas de sus cábalas a las que prefiere etiquetar como costumbres. Una de ellas, es mantener el silencio hasta concretar el triunfo.

Una vez finalizado el show pirotécnico, llegaron los penales. Finalmente, la tanda se inclinó a favor de los de Costa Rica. Fue 3-0, después del 1-1 parcial y el 2-2 global. Tanto carnaval de estruendos y luces terminó en la nada misma. Cayeron.