Confirmado: Alajuelense cierra a uno de los refuerzos más queridos por Machillo Ramírez

La Liga Deportiva Alajuelense vive un momento inmejorable. El equipo rojinegro acaba de clasificar a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, consolidando su estatus como el club más dominante de la región en los últimos años.

Y mientras los focos apuntan a la definición internacional y al liderato en el Torneo de Apertura 2025, la institución recibió otra gran noticia que refuerza su proyecto deportivo.

¿Cuál es el futbolista que cerró Alajuelense?

Según confirmó el periodista Kevin Jiménez, la dirigencia manuda cerró la renovación de contrato de Doryan Rodríguez, delantero de 22 años que se ha convertido en uno de los futbolistas más apreciados por el técnico Machillo Ramírez.

El atacante, que ha mostrado un crecimiento constante bajo la dirección del Machillo, firmó su extensión contractual hasta 2027, con la posibilidad de ampliar el vínculo por un año adicional, dependiendo de su rendimiento y proyección en las próximas temporadas.

Esta renovación representa una apuesta firme por parte del cuerpo técnico y la dirigencia de la Liga, que ven en Doryan una de las piezas clave para el futuro del equipo. Su velocidad, capacidad de definición y compromiso lo han convertido en un jugador de confianza para Óscar Ramírez, quien ha destacado en varias ocasiones su evolución dentro del plantel.

Un jugador que se ganó su lugar

Doryan Rodríguez llegó a Alajuelense con el desafío de competir por minutos en un ataque cargado de figuras, pero su trabajo constante y disposición táctica le abrieron las puertas del once titular. En los últimos meses, ha sido utilizado tanto como delantero centro como en posiciones abiertas, mostrando versatilidad y entendimiento del sistema de juego del Machillo.