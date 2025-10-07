Luis Fernando Tena en alerta: la decisión de Concacaf que preocupa a Guatemala a días de jugarse la clasificación al Mundial 2026

Luis Fernando Tena se encuentra en alerta. Una decisión de Concacaf preocupó a todos en Guatemala, justo a días de jugarse la segunda ventana de Eliminatorias al Mundial 2026. El entrenador deberá atenerse a posibles consecuencias duras.

Fernando Hernández estará a cargo de impartir justicia en el cruce con Surinam, y la polémica no tardó en levantarse con la designación. En su historial, le sobran antecedentes que manchan su imagen, como errores tremendos en la Liga MX.

Hernández también cometió equivocaciones de suma importancia en la Leagues Cup, a pesar de contar con la intervención del VAR para corregir esas confusas decisiones. A muchas de ellas hizo caso omiso, para continuar igual con el juego.

Además, el apodado Curro estuvo suspendido durante un tiempo considerable. Su altercado más llamativo se dio durante un América vs. León, en donde le dio un rodillazo en los genitales a Lucas Romero, futbolista que defendía a La Fiera.

Dura decisión de Luis Fernando Tena: Guatemala consternada camino al Mundial 2026

Guatemala afrontará sus próximos dos partidos de Eliminatorias al Mundial 2026 con algunos cambios en la plantilla. Necesitan sumar puntos para aproximarse a la zona de clasificación. Tienen que dejar atrás los últimos resultados obtenidos.

Nathaniel Méndez-Laing tomó una decisión que puede costarle un lugar en esta Copa del Mundo a su equipo. Luis Fernando Tena no solo se lamenta, sino que le busca alternativas al imprevisto para poder arreglar el problema cuanto antes.

La Bicolor ocupa el último puesto del Grupo A, sorpresivamente liderado por su par de Surinam. Ahí mismo, El Salvador hace las veces de escolta y Panamá está tercera. Todavía quedan cuatro jornadas por disputarse y deberán dejarlo todo.