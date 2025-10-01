¿Quién es y cómo juega Tjaronn Cherry, el crack de 37 años que Surinam sacó del retiro para enfrentar a Guatemala y Panamá camino al Mundial 2026?

Stanely Menzo, entrenador de la Selección Nacional de Surinam, dio a conocer la convocatoria para los partidos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, cuando reciba la visita de Guatemala y visite a Panamá en los compromisos que se disputarán en la próxima Fecha FIFA de octubre.

En la nómina de los surinameses destacó la presencia de Tjaronn Cherry, quien con sus 37 años buscar ser una de las principales referencias en el centro del campo del equipo y así colaborar en que su país continúe a la cabeza del Grupo A de la competición y firme en su camino a la Copa del Mundo.

¿Cómo juega Tjaronn Cherry?

El futbolista de 37 años se desempeña como centrocampista y mide 1,71 metros, según el sitio Transfermarkt está valorado en 500 mil euros y se caracteriza por ser un volante con mucha movilidad, algo que lo ha logrado mantener en Europa a pesar de su veteranía, actualmente milita en el Nijmegen de Países Bajos.

En su carrera futbolística también ha jugado para: Royal Amberes (Bélgica), Maccabi Haifa (Israel), GZ Hengfeng (China), Kayserispor (Turquía), QPR (Inglaterra), Groningen, ADO Den Hag, Emmen, Twente, Rossendaal y Cambuur (Países Bajos).

Esta es la convocatoria de Surinam para enfrentar a Guatemala y Panamá

Porteros: Jonathan Fonkel, Warner Hahn y Etienne Vaessen

Defensas: Myenty Abena, Djavan Anderson, Anfernee Dijksteel, Riggeciano Haps, Shaquille Pinas, Djevencio Van Der Kust y Liam Van Gelderen.

Volantes: Rense Adipi, Jean Paul Boëtius, Tjaronn Chery, Denzel Jubitana, Dhoraso Klas, Justin Lonwijk, Dion Malone y Kenneth Paal.

Delanteros: Sheraldo Beckker, Djenairo Daniels, Jay Roy Grot, Richonell Margaret, Virgil Misidjan y Gleofilo Vlijter