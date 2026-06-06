Luis Fernando Tena toma drástica decisión en la portería de Guatemala tras la derrota ante República Checa

La Selección de Guatemala afinó este sábado los últimos detalles de su preparación en Ohio, donde mañana afrontará un nuevo desafío internacional frente a Ecuador. El duelo marcará el cierre de la actividad de la Fecha FIFA de junio para el conjunto dirigido por Luis Fernando Tena, que llega con la necesidad de mostrar una mejor versión luego de la derrota sufrida ante República Checa en Nueva Jersey.

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La caída frente a los europeos dejó sensaciones encontradas dentro del campamento nacional y Luis Fernando Tena. Aunque hubo pasajes de buen fútbol, los errores puntuales terminaron inclinando la balanza en favor de los checos. Por eso, el cuerpo técnico ha trabajado intensamente durante los últimos días para corregir aspectos defensivos y encontrar respuestas antes de un compromiso que representa una exigencia similar ante otro rival de jerarquía internacional.

Tena confirma cambios para enfrentar a Ecuador

Consciente de que el equipo necesita una reacción, Luis Fernando Tena adelantó que realizará modificaciones en su alineación titular y una de ellas estará bajo los tres palos. El estratega mexicano confirmó el regreso de Nicholas Hagen, quien asumirá la responsabilidad de custodiar la portería frente a los sudamericanos.

El entrenador dejó claro que la decisión no responde a la actuación de Luis Morán frente a República Checa, sino a una planificación establecida desde antes de iniciar esta gira internacional. “Nicho atajará por la rotación de porteros, vinieron dos y jugaremos dos juegos, ya se había hablado de que sería un partido para cada uno, por lo que Hagen estará contra Ecuador”, explicó el seleccionador nacional.

La presencia de Hagen, uno de los futbolistas más consolidados de la Bicolor, aporta experiencia y liderazgo a una selección que todavía busca su primera alegría del año. Guatemala acumula derrotas frente a Canadá, Argelia y República Checa, una racha que ha incrementado la presión sobre el grupo en esta etapa de preparación.

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El encuentro ante Ecuador, programado para este domingo a las 14:00 horas, aparece como una oportunidad ideal para cambiar la dinámica y recuperar confianza. Más allá del resultado, el cuerpo técnico espera observar una mejor versión colectiva de una Guatemala que necesita reencontrarse con las buenas sensaciones antes de afrontar los desafíos oficiales que se aproximan en el calendario.

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