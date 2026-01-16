Guatemala vs. Canadá: ¿A qué hora y dónde ver el primer partido del 2026 para el equipo de Luis Fernando Tena?

Guatemala y Canadá disputarán su primer amistoso del 2026 como una gran prueba para lo que se viene. Mientras que La Hoja de Maple lo usará como piso de preparación al Mundial 2026, La Bicolor medirá el inicio del nuevo ciclo.

Luego del fracaso en las Eliminatorias Concacaf, las autoridades de la FFG ratificaron a Luis Fernando Tena en su puesto de entrenador. Dicho poder le permitió dar por finalizado el ciclo de algunas figuras chapinas muy importantes.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos a usted todos los datos necesarios para seguir al detalle el desarrollo de este enfrentamiento. A continuación, conocerá la forma en la que llega cada equipo al cruce y los canales oficiales de transmisión.

¿Cuándo juega Guatemala vs. Canadá por el primer amistoso del 2026?

Guatemala y Canadá jugarán el sábado 17 de enero en el BMO Stadium de Los Ángeles desde las 21:00 horas de Centroamérica (22:00 horas de Panamá).

¿Dónde ver EN VIVO Guatemala vs. Canadá?

El partido entre Guatemala y Canadá se podrá seguir en vivo a través de TIGO Sports.

¿Cómo llega Guatemala?

Guatemala llega a su primer amistoso del 2026 después de trabajar intensamente en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. Todos los movimientos se hicieron con ánimos de apuntar a una reconstrucción, tras el golpe de noviembre.

Diego Santis, Nelson Andrade y Daniel Méndez no formarán parte del equipo, al igual que el arquero Nicholas Hagen. Marvin Ávila, Marcelo Hernández y Jefry Bantes serán de la partida, con Kenderson Navarro en custodia de la portería.

¿Cómo llega Canadá?

Canadá encara este partido como una parte importante del año en el que será uno de los tres anfitriones mundialista. La convocatoria cuenta con nombres de líderes como Jonathan Osorio, Richie Laryea y Joel Waterman como líderes.

Jesse Marsch busca que sus dirigidos lleguen de la mejor manera. Sufrió una baja sensible en la última semana, cuando la FIFA le informó que el futbolista Marcelo Flores no fue habilitado por no presentar su renuncia a Federación Mexicana.

Guatemala vs. Canadá: historial reciente entre ambos

29 de junio de 2025 – Canadá 1-2 Guatemala – Cuartos Copa Oro 2025.

– Cuartos Copa Oro 2025. 1 de julio de 2023 – Guatemala 0-0 Canadá – Copa Oro 2023.

– Copa Oro 2023. 27 de marzo de 2015 – Canadá 1-0 Guatemala – Amistoso Internacional.

– Amistoso Internacional. 30 de junio de 2009 – Guatemala 0-3 Canadá – Amistoso Internacional.

– Amistoso Internacional. 16 de junio de 2007 – Canadá 3-0 Guatemala – Cuartos Copa Oro 2007.