Guatemala

“Estar de vuelta”: Nicholas Hagen celebra la noticia que sorprende a Guatemala tras haber sido borrado por Luis Fernando Tena

Una inesperada confirmación llegó a Guatemala de la mano de Nicholas Hagen, justo después de que Luis Fernando Tena lo borrase de la lista.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Nicholas Hagen sorprende a Guatemala con una inesperada noticia.
© RRSSNicholas Hagen sorprende a Guatemala con una inesperada noticia.

Guatemala dio inicio a un proceso de cambios luego de fracasar en Eliminatorias al Mundial 2026. De cara a los próximos objetivos, muchos cambios aparecerán en la plantilla. Se notarán las ausencias, así como se verán presencias inesperadas.

La ratificación de Luis Fernando Tena como entrenador llevó a que se respete su plan de trabajo para el corriente año. Está a cargo del comienzo de este nuevo ciclo, con todo lo que eso implica. Tendrá que tomar decisiones poco felices.

Entre las primeras determinaciones del nuevo camino, se encuentra el futuro del arquero Nicholas Hagen. Criticado por su rendimiento en la tercera ronda de la clasificación a la máxima cita, no tuvo lugar en la convocatoria para los amistosos.

Nicholas Hagen fue borrado de Guatemala: vuelve a entrenar con Columbus Crew de MLS

Pese a haber sido borrado de la Selección Nacional, Nicholas Hagen celebró una noticia muy esperada por fuera de Guatemala. Todos los fanáticos del Columbus Crew esperaban por el regreso al trabajo del primer equipo, que acaba de darse.

“Estamos muy contentos de estar de vuelta”, posteó el perfil oficial de Instagram del club. Entre las imágenes publicadas, se lo ve en acción a Hagen, vestido con la indumentaria de entrenamiento del club. Está nuevamente sobre el verde césped.

Entre citaciones a la Selección Mayor y lesiones que complicaron el desarrollo de su actividad profesional, Hagen solamente disputó cinco partidos con The Crew, en los que sufrió un total de 11 goles y mantuvo en una ocasión su arco invicto.

