Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

No juega por decisión de la FIFA: Luis Fernando Tena recibe una inesperada noticia en Guatemala para enfrentar a Canadá

Luis Fernando Tena recibió una sorpresiva confirmación por parte de FIFA para el amistoso entre Guatemala y Canadá.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Luis Fernando Tena recibe inesperada noticia de FIFA para Guatemala.
© RRSSLuis Fernando Tena recibe inesperada noticia de FIFA para Guatemala.

Guatemala se dispone a iniciar un nuevo proceso. Después del duro golpe que le tocó padecer en las Eliminatorias al Mundial 2026, algunos cambios son más que necesarios. Los mismos se darán para poder encarar una nueva serie de objetivos.

La ratificación de Luis Fernando Tena en el cargo de entrenador fue el primero de los grandes pasos que piensa dar la FFG durante este año. Una de las urgencias deportivas destacadas por el mexicano, fue la necesidad de partidos amistosos.

Por fuera de la FIFA, las autoridades organizaron movimientos para los jugadores de la Selección Mayor con autorización de la Liga Nacional. Una reciente noticia por parte de la casa madre puede cambiarlo todo, aunque no esté implicada.

Lo confirmó Gerardo Paiz: el nuevo salario de Luis Fernando Tena para llevar a Guatemala al Mundial 2030

ver también

Lo confirmó Gerardo Paiz: el nuevo salario de Luis Fernando Tena para llevar a Guatemala al Mundial 2030

Luis Fernando Tena recibe una inesperada noticia para jugar su amistoso contra Canadá

Marcelo Flores no realizó su cambio de asociación ante la FIFA, por lo que no va a poder representar a Canadá para el amistoso ante Guatemala. El delantero de Tigres recibió la debida citación, aunque no cumplió con los requisitos pedidos.

Flores lleva un tiempo considerable en el radar del equipo canadiense, y tenía las condiciones para recular en su decisión de representar a México. Después de una conversación extensa con el entrenador de la Hoja de Maple, aceptó ese cambio.

“Conozco a Marcelo y a su familia. Tiene una gran decisión para tomar, sobre si quiere representar a México Canadá. Creo que tiene un gran potencial como jugador, creo que sería genial estar aquí con nosotros en Canadá, pero quiero apoyarlo en la manera correcta para tomar una decisión”, aseguró Jesse March.

Publicidad
Marcelo Flores, joven promesa de México que eligió jugar para Canadá y estará ausente ante Guatemala (RRSS).
Marcelo Flores, joven promesa de México que eligió jugar para Canadá y estará ausente ante Guatemala (RRSS).

¿Cuándo y a qué hora juega Guatemala vs. Canadá en Estados Unidos?

Guatemala y Canadá disputarán su primer partido amistoso del 2026 el sábado 17 de enero en Los Ángeles, a las 21.00 horas de Centroamérica, 22.00 horas de Panamá y 23.00 horas ET de los Estados Unidos.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La respuesta final de Aaron Herrera para volver a Selección de Guatemala
Guatemala

La respuesta final de Aaron Herrera para volver a Selección de Guatemala

Respaldo de la Concacaf: Guatemala cierra el 2025 con una buena noticia
Guatemala

Respaldo de la Concacaf: Guatemala cierra el 2025 con una buena noticia

Las bajas de Guatemala para enfrentar a Canadá por los cuartos de final de la Copa Oro
Guatemala

Las bajas de Guatemala para enfrentar a Canadá por los cuartos de final de la Copa Oro

Bukele confirma la decisión de FIFA que impacta de llenó en El Salvador
El Salvador

Bukele confirma la decisión de FIFA que impacta de llenó en El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo