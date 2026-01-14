No juega por decisión de la FIFA: Luis Fernando Tena recibe una inesperada noticia en Guatemala para enfrentar a Canadá

Guatemala se dispone a iniciar un nuevo proceso. Después del duro golpe que le tocó padecer en las Eliminatorias al Mundial 2026, algunos cambios son más que necesarios. Los mismos se darán para poder encarar una nueva serie de objetivos.

La ratificación de Luis Fernando Tena en el cargo de entrenador fue el primero de los grandes pasos que piensa dar la FFG durante este año. Una de las urgencias deportivas destacadas por el mexicano, fue la necesidad de partidos amistosos.

Por fuera de la FIFA, las autoridades organizaron movimientos para los jugadores de la Selección Mayor con autorización de la Liga Nacional. Una reciente noticia por parte de la casa madre puede cambiarlo todo, aunque no esté implicada.

ver también Lo confirmó Gerardo Paiz: el nuevo salario de Luis Fernando Tena para llevar a Guatemala al Mundial 2030

Luis Fernando Tena recibe una inesperada noticia para jugar su amistoso contra Canadá

Marcelo Flores no realizó su cambio de asociación ante la FIFA, por lo que no va a poder representar a Canadá para el amistoso ante Guatemala. El delantero de Tigres recibió la debida citación, aunque no cumplió con los requisitos pedidos.

Flores lleva un tiempo considerable en el radar del equipo canadiense, y tenía las condiciones para recular en su decisión de representar a México. Después de una conversación extensa con el entrenador de la Hoja de Maple, aceptó ese cambio.

“Conozco a Marcelo y a su familia. Tiene una gran decisión para tomar, sobre si quiere representar a México o Canadá. Creo que tiene un gran potencial como jugador, creo que sería genial estar aquí con nosotros en Canadá, pero quiero apoyarlo en la manera correcta para tomar una decisión”, aseguró Jesse March.

Publicidad

Publicidad

Marcelo Flores, joven promesa de México que eligió jugar para Canadá y estará ausente ante Guatemala (RRSS).

¿Cuándo y a qué hora juega Guatemala vs. Canadá en Estados Unidos?

Guatemala y Canadá disputarán su primer partido amistoso del 2026 el sábado 17 de enero en Los Ángeles, a las 21.00 horas de Centroamérica, 22.00 horas de Panamá y 23.00 horas ET de los Estados Unidos.