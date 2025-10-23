Concacaf toma decisión que podría influir en Luis Fernando Tena para la convocatoria de la Selección de Guatemala

Xelajú MC consiguió un valioso empate 1-1 en su visita al Real España de Honduras, en el juego de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, y el gran protagonista de la noche fue el mediocampista Antonio De Jesús “Chucho” López, quien fue reconocido por la Concacaf como el Jugador del Partido tras una destacada actuación que consolidó su papel como referente del equipo altense.

El máximo ente futbolístico del área destacó el rendimiento del guatemalteco, quien fue el autor del gol de Xelajú MC y pieza clave en el funcionamiento ofensivo del conjunto dirigido por Marvin Amarini Villatoro. López no solo aportó en el marcador, sino que fue el motor del mediocampo, mostrando liderazgo, precisión y sacrificio en ambos costados de la cancha.

Chucho López recibe premio

De acuerdo con el análisis de Concacaf, Chucho López estuvo 89 minutos en el terreno de juego, donde acumuló 45 toques de balón y completó 22 pases con un 77.3% de efectividad. Además, ejecutó seis centros, realizó tres remates —uno de ellos al arco, que terminó en gol—, y se mostró sólido en la recuperación con dos robos de balón, dos despejes y cinco duelos ganados de los 12 que disputó. Su entrega fue total, aunque recibió tres faltas y cometió dos, una de las cuales le valió la amonestación.

El futbolista formado en el América de México atraviesa un gran momento futbolístico y se ha convertido en una de las figuras más consistentes del torneo. Su desempeño ha sido determinante para que los súper chivos mantengan viva la ilusión de alcanzar la final continental, un logro que sería histórico para el club quetzalteco y para el fútbol guatemalteco en general.

Chucho López hace puntos para volver a la Selección de Guatemala

Con actuaciones de este nivel, Antonio De Jesús López vuelve a colocarse en el radar de la Selección de Guatemala. Su regularidad en la Copa Centroamericana y su influencia en el juego colectivo han generado presión sobre el seleccionador Luis Fernando Tena, quien ya lo reincorporó en la Fecha FIFA de octubre y podría mantenerlo en la lista para los duelos eliminatorios de noviembre rumbo al Mundial 2026.

El reconocimiento al “Chucho” no solo refuerza su crecimiento individual, sino que también evidencia el buen momento de Xelajú MC, que sueña con coronar una campaña memorable.