A semanas del inicio del mercado de fichajes y con la competencia nacional aún en marcha, en el Deportivo Saprissa no hay impedimentos para hablar sobre lo que será el 2026. En el equipo morado quieren volver a lo más alto y consideran que deben traer nuevos jugadores.

A pesar de las deudas que arrastra Horizonte Morado, Erick Lonnis prometió que el Monstruo iba a sumar fichajes para el próximo año. Además, confesó que serán más rigurosos a la hora de analizar posibles contrataciones debido a lo que sucedió con Sabin Merino cuando Sergio Gila aún era gerente deportivo.

Uno de los nombres que sonó en estos últimos días es el de Antonio Chucho López, figura de Xelajú y que fue parte este miércoles en la caída de su equipo frente a Alajuelense. El mediocampista ofensivo falló el primer penal en la definición.

El ex América podría ser uno de los nuevos fichajes que tenga Vladimir Quesada para afrontar el Clausura 2026. Sin embargo, hay algunos factores que debería cumplir el Saprissa para sacarlo de Xelajú.

La propuesta que podría seducir a Chucho López para firmar con Saprissa

Si bien no es una prioridad, el periodista guatemaltecto Rodrigo Morales confiesa de cuánto debería ser la oferta mínima de Saprissa: “Es uno de los que mejor gana en Xelajú. No sé si económicamente Saprissa le podría ofrecer eso. Estoy hablando que para que fuera atractivo para Chucho, la propuesta no debería bajar de los 15 mil dólares mensuales como mínimo“.

De todas maneras, el periodista de Tigo Sports afirmó que el mediocampista de la Selección de Guatemala prioriza el aspecto deportivo: “Pero también ver el tema deportivo, lo de Chucho va más allá de lo económico, va mucho en lo deportivo“.