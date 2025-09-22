Nicolás Samayoa es uno de los grandes líderes del camerino de la Selección de Guatemala. Le ha dado una gran confianza a la afición chapina con la dupla que formó junto a José Pinto, capitán del combinado comandado por Luis Fernando Tena.

El zaguero central sorprendió esta temporada con su cambio de equipo. Dejó Europa, precisamente el FC Politehnica Iași de Rumania, para vestir la camiseta de Municipal, cuando anteriormente había jugado para Comunicaciones.

La nueva noticia de Nicolás Samayoa que cambia su futuro

Ahora, Samayoa volvió a conmover a todo Guatemala con la última noticia que reveló en su cuenta de Instagram y que cambiará su vida por completo en el futuro cercano. El defensor de los Rojos será padre de un hijo junto a su pareja Daniela Hegel.

Este domingo, realizaron la habitual revelación del sexo con un juego de globos. Finalmente, se supo que será un varón y que se llamará Julián. “El mejor regalo que la vida me pudo dar“, escribió Samayoa semanas atrás en su cuenta personal cuando comentó la noticia antes de saber el sexo.

Con esta gran noticia, Nicolás Samayoa se prepara para representar a la Selección de Guatemala en los partidos de octubre. Será este lunes 22 el día en el que tendrá que presentarse a entrenar con los futbolistas locales de Liga Nacional, de acuerdo a la lista que dio el Profe Tena.

¿Cuándo juega la Selección de Guatemala las Eliminatorias?

Pensando en la clasificación al Mundial 2026, Guatemala tendrá doble fecha en el mes de octubre. Los dos juegos serán de visitante. Primero, viajará a Surinam para medir fuerzas el 10 de octubre. Luego, visitará a El Salvador en el Cuscatlán el 14 de octubre.