Hay futuro en Guatemala: la Federación nacionaliza a una joya que se luce en un gigante de Europa

La Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) ya trabaja para contar con una de las joyas que tiene un gran futuro por delante. Se trata de Lucas Alvarado, portero que se desempeña actualmente en las divisiones menores del Manchester City.

El nacido en Birmingham tiene raíces guatemaltecas por parte de su abuelo paterno. Por este motivo, la FFG inició el proceso para que el padre del portero tenga su pasaporte guatemalteco y luego sea su turno de obtener la documentación correspondiente.

ver también De Municipal a la Liga MX: figura de la Selección de Guatemala confirma el salto que sorprende a los chapines

Lucas Alvarado representará a la Selección de Guatemala

Según informó el periodista Juan Rodas en sus redes sociales, la idea de la Selección de Guatemala es contar con el portero para el PreMundial Sub-17 que se disputará el próximo año, precisamente en el mes de febrero. Por eso, deberán acelerar para que todo esté listo a inicios de 2026.

Actualmente, Lucas Alvarado se desempeña en la U18 de los Citizens con apenas 16 años. Fue ascendido este año tras jugar en la U16. En diciembre, fue parte de la Messi Cup que se llevó a cabo en Miami.

En esta competencia, el portero del Manchester City mantuvo la valla invicta en la victoria por 3-0 contra Inter de Milán. Además, atajó el partido completo ante River Plate, el campeón, en el que ganaron por 2-1 en la fase de grupos. Estuvo un tiempo en el triunfo por 3-1 frente al Barcelona. En las semifinales, fue titular en la derrota por 3-2 en el duelo versus Atlético Madrid.

Cabe destacar que Guatemala le ganó la pulseada a Belice, ya que la Federación Beliceña lo había contactado y hasta lo había invitado a sus instalaciones. Sin embargo, su deseo de representar al combinado chapín fue clave para que la Azul y Blanco se lo quede.

Publicidad