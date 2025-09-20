Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Fútbol Playa

Nació en una aldea, vive de la pesca en el mar y llegó a la Selección de Guatemala en un momento histórico: “Es un sueño cumplido”

Con el sueño del Mundial latente, esta joven promesa se suma a la selección de Guatemala en un momento histórico.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Guatemala goza de una figura de la Selección Nacional de Fútbol Playa.
© Getty ImagesGuatemala goza de una figura de la Selección Nacional de Fútbol Playa.

Guatemala tiene en su Selección Nacional otra historia digna de ser contada: se trata de Fredy Hernández, jugador que está cumpliendo el sueño de haberse sumado al plantel chapín de fútbol playa.

Oriundo de la aldea Las Mañanitas al igual que el histórico Miguel González, la máxima figura guatemalteca de esta disciplina que fue uno de los artífices de la primera participación de La Bicolor en una Copa del Mundo, Hernández llegó al combinado nacional en la recta final de la preparación para los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 y tras lo que fue el debut mundialista.

¡Atención El Salvador! Luis Fernando Tena con novedades en la convocatoria de la Selección de Guatemala

ver también

¡Atención El Salvador! Luis Fernando Tena con novedades en la convocatoria de la Selección de Guatemala

Y encima se puso la camiseta para afrontar tres amistosos contra Brasil, nada menos. “Estoy muy agradecido por la oportunidad que se me da. Hace mucho tiempo que quería experimentar esto y hoy, gracias a Dios, lo estoy experimentando. La verdad es que será una experiencia muy bonita, y se me van a dar las cosas”, contó Fredy en diálogo con el sitio Tercer Tiempo GT

Publicidad

Lo más increíble, de todos modos, es su historia. “Soy pescador, me dedico a pescar en el mar. Soy de Las Mañanitas, de la misma aldea que Miguel. Ahí jugamos siempre con él. La verdad es que es un sueño estar aquí, en la Selección. Estoy agradecido por la oportunidad que me dan”, reveló.

Miguel González, máxima figura de Guatemala en la Selección de Fútbol Playa.
Miguel González, máxima figura de Guatemala en la Selección de Fútbol Playa.
Publicidad

Guatemala sueña: primeor el Mundial, ahora Brasil y luego, los Juegos Centroamericanos

La Selección Nacional de Fútbol Playa de Guatemala está afrontando tres encuentros amistosos contra Brasil, actual campeón mundial de la disciplina. Estos se juegan dentro del Complejo Deportivo de Greenfield, en la Ciudad de Mixco.

El primero de ellos finalizó 7-1 en favor de La Canarinha y se disputó el jueves 18 de septiembre. El segundo fue 5-0, también para el equipo visitante, y ocurrió este sábado. En tanto, el tercero será este domingo 21 a las 10.00 am. Son formaciones rotativas.

Publicidad
Tweet placeholder

Cada aficionado pudo y podrá acceder a los enfrentamientos de manera gratuita, para acompañar a La Bicolor y presenciar estos juegos contra la máxima potencia mundial de este deporte, elenco que también lidera el ranking a nivel mundial.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Eliminatorias Concacaf al Mundial de Futbol Playa 2023: los partidos de hoy 8 de mayo
Noticias

Eliminatorias Concacaf al Mundial de Futbol Playa 2023: los partidos de hoy 8 de mayo

El Salvador quedó eliminado del Mundial de Fútbol Playa [VIDEO]
Noticias

El Salvador quedó eliminado del Mundial de Fútbol Playa [VIDEO]

Lo que necesita El Salvador para continuar en el Mundial de Fútbol Playa
Noticias

Lo que necesita El Salvador para continuar en el Mundial de Fútbol Playa

"Ya volvió a entrenar": Vladimir Quesada celebra el regreso de un jugador pretendido fuera de Saprissa
Deportivo Saprissa

"Ya volvió a entrenar": Vladimir Quesada celebra el regreso de un jugador pretendido fuera de Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo