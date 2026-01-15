Guatemala en alerta: Olger Escobar recibe noticia de Montreal que podría ser determinante en su futuro

El seleccionado guatemalteco Olger Escobar continúa dando pasos firmes en su carrera internacional y ahora se alista para una gira de preparación en España con el CF Montréal, club de la Major League Soccer (MLS). El volante chapín formará parte del campamento de pretemporada que el equipo canadiense realizará en Marbella, con la mirada puesta en llegar en óptimas condiciones al arranque de la nueva campaña.

El campamento en territorio español incluirá una serie de partidos amistosos internacionales, donde el cuerpo técnico buscará evaluar variantes tácticas y dar minutos a sus futbolistas. En ese contexto, se espera que Olger Escobar tenga participación y continúe sumando experiencia en un entorno competitivo de alto nivel, así como tener un roce en el viejo continente y que podría ser una vitrina para él.

Los partidos de Olger Escobar en Europa

El primer compromiso del Montréal durante esta gira será ante el Slovan Liberec de la República Checa, un duelo pactado para el viernes 23 de enero. Este encuentro servirá como una primera exigencia para medir el ritmo del equipo tras las semanas iniciales de trabajo físico.

Posteriormente, el conjunto canadiense volverá a la acción el jueves 29 de enero, cuando enfrente al FC Metalist 1925 de Ucrania, otro rival europeo que permitirá al plantel seguir afinando detalles de cara al inicio oficial de la temporada.

Para Olger Escobar, esta gira representa una oportunidad clave para ganarse un espacio dentro del equipo, mostrar su evolución y convencer al cuerpo técnico de que puede aportar con mayor regularidad en el esquema del Montréal. Cada minuto en estos amistosos será vital para su proyección.

El CF Montréal apunta a llegar fortalecido al arranque de la temporada 2026 de la MLS, y el crecimiento del futbolista guatemalteco es una de las apuestas del club. Con trabajo, continuidad y roce internacional, Escobar busca consolidarse y convertirse en una pieza importante tanto para su equipo como para la Selección de Guatemala.

