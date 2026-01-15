Al margen: Luis Fernando Tena nuevamente hace cambios en la convocatoria de Guatemala para enfrentar a Canadá

El técnico de la Selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, dio a conocer la lista de 20 jugadores convocados para el partido amistoso contra Canadá, compromiso que se disputará en territorio estadounidense y que forma parte de la preparación del combinado nacional. Sin embargo, la convocatoria no estuvo exenta de novedades y ausencias inesperadas.

Según se pudo conocer, Marcelo Hernández de Xelajú MC y Héctor Prillwitz de Antigua GFC quedaron fuera del viaje rumbo a los Estados Unidos, pese a estar considerados inicialmente por el cuerpo técnico. Ambos futbolistas no podrán estar presentes en el duelo ante los canadienses, una baja sensible pensando en la evaluación individual que pretendía realizar el estratega mexicano.

La razón de su ausencia es ajena a lo deportivo. Tanto Hernández como Prillwitz enfrentan problemas con la visa, situación que les impide ingresar a territorio estadounidense y, por ende, perderán la oportunidad de ser observados por Luis Fernando Tena en este exigente amistoso internacional.

Los convocados de Guatemala para enfrentar a Canadá

Ante este panorama, el entrenador confirmó el listado definitivo de jugadores que sí estarán disponibles para el encuentro. La nómina incluye a José Ardón, José Rosales, Óscar Santis, Óscar Castellanos, Luis Morán, Marvin Ávila, Kénderson Navarro, Nicolás Samayoa, Pedro Altán, Jefry Bantes, Jonathan Franco, José Morales, Rudy Muñoz, Darwin Lom, José Pinto, Kevin Ramírez, Decarlo Guerra, Matthew Evans, Damián Rivera y Widvin Tebalán.

Este partido representa una prueba importante para varios futbolistas que buscan ganarse un lugar en futuras convocatorias, especialmente ante un rival de peso como Canadá, una de las selecciones más fuertes del área de Concacaf. Tena aprovechará el encuentro para ajustar piezas y observar variantes de cara a los próximos compromisos oficiales.

El Guatemala vs Canadá se disputará el sábado a las 21:00 horas (hora de Guatemala) en el BMO Stadium, escenario donde la Azul y Blanco intentará mostrar una mejor versión, pese a las ausencias, y seguir consolidando su proceso bajo el mando de Luis Fernando Tena.

