Guatemala lo celebra: Olger Escobar consigue dar el gran salto y así lo confirmaron desde Europa

Con apenas 19 años, Olger Escobar empieza a llamar la atención fuera de Guatemala gracias a sus actuaciones tanto con la Selección Nacional como en el CF Montréal de la Major League Soccer.

Nacido en Estados Unidos y de raíces guatemaltecas, inició su carrera en New England Revolution II antes de fichar por CF Montréal en 2024, con contrato para 2025 y 2026 y opción de extensión hasta 2029.

Debutó oficialmente con el primer equipo en julio de 2025, luego de destacar con la Selección de Guatemala, confirmando su proyección internacional.

Reconocimiento desde Europa para Olger Escobar

Esta proyección de Olger Escobar quedó respaldada tras ser incluido por la revista World Soccer originaria del Reino Unido (Inglaterra) entre las 50 promesas más destacadas del planeta, un reconocimiento que confirma su crecimiento acelerado y lo coloca como una de las joyas emergentes del fútbol centroamericano.

En dicha publicación, la revista describe a Olger Escobar como “un atacante versátil que marcó su primer gol en la MLS en julio y consiguió su cuarto gol con Guatemala en una impresionante victoria en la clasificación al Mundial contra Surinam. Nació cerca de Boston y se formó en las divisiones inferiores del New England Revolution“.

Olger Escobar con la Selección de Guatemala

Con la Bicolor, Olger Escobar suma 17 apariciones desde su debut en noviembre de 2023 bajo la dirección de Luis Fernando Tena, consolidándose como una opción frecuente dentro del proceso de la Selección Nacional de Guatemala.

Durante la eliminatoria mundialista dejó buenas sensaciones por su aporte en el campo, lo que lo perfila como una pieza a considerar en la continuidad del proyecto rumbo al Mundial 2030.