Tiene 16 años y fue convocado por Canadá, pero Olger Escobar lo convenció para que juegue con Guatemala: “Estoy aquí gracias a él”

Guatemala se queda con una gran joya para el futuro gracias al trabajo de Olger Escobar en su equipo de la MLS.

Por Juan Fittipaldi

El chapín de Montreal influyó.
© FFGEl chapín de Montreal influyó.

La Selección de Guatemala se puede asegurar un gran futbolista de cara al futuro gracias a la labor de Olger Escobar. El mediocampista del Montreal Impact dialogó con un jugador con raíces chapinas para que se ponga la camisola de la Azul y Blanco.

Y es que en la academia del Montreal hay un futbolista llamado Patrick Arana, que nació en Canadá y tiene apenas 16 años. Formó parte de las selecciones menores de la Hoja de Maple, pero decidió aceptar el llamado de Guatemala por insistencia de Escobar.

Patrick Arana con la 10 de Guatemala.

Patrick Arana con la 10 de Guatemala.

El propio Arana, una de las principales figuras que tiene la Sub-17 de Guatemala que puede clasificar al Mundial 2026, reconoció que habló con Olger en Montreal: “Si estoy aquí en parte también es gracias a él. Estuve en pláticas antes de venir. Fue él quien me dijo que si tenía esta oportunidad que le diera“.

Es una gran noticia para el futuro de Guatemala, ya que Patrick Arana es uno de los futbolistas que tiene una proyección interesante de cara a los próximos años. El mediocampista canadiense es uno de los fijos de Willy Olivera en el seleccionado Sub-17.

Guatemala puede hacer historia: busca la clasificación al Mundial Sub-17

Este martes, con él como protagonista, el equipo chapín buscará quedarse con una clasificación histórica. Guatemala nunca pudo estar presente en una Copa del Mundo Sub-17. Ahora, está ante una oportunidad única debido a que con el empate logrará el objetivo.

Cabe resaltar que Patrick Arana aún puede representar a Canadá, ya que sólo participó hasta ahora de selecciones menores. Para que quede fijo con Guatemala, el volante debe jugar al menos tres encuentros con el combinado mayor. De continuar así, podría ganarse el llamado de Luis Fernando Tena.

