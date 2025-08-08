Fue campeón con Municipal y ahora es protagonista en la llegada de Hernán Medford a Herediano

El futuro de Hernán Medford en Marquense parece sentenciado. El técnico costarricense ya comunicó a la Junta Directiva su deseo de dejar el club tras recibir una propuesta formal para regresar a su país y asumir el mando del Club Sport Herediano. Amparado en una cláusula de salida, el “Pelícano” está a punto de concretar la rescisión de su contrato, y todo indica que su salida será oficial en las próximas horas.

La noticia ha sorprendido en San Marcos, ya que Medford fue el encargado de armar el plantel para el Torneo Apertura 2025. Sin embargo, su paso por el banquillo de los felinos ha sido breve: apenas tres jornadas disputadas, con un balance de dos empates y una derrota, sin conocer aún el sabor del triunfo.

Para el tico, la propuesta de Herediano representa un reto irresistible, tanto en lo profesional como en lo personal, al tratarse de un equipo con el que mantiene una conexión histórica. La posibilidad de volver a dirigir en su tierra, sumada a las condiciones contractuales favorables, inclinó la balanza hacia su regreso.

Marquense busca al sustituto de Hernán Medford

En Marquense, la directiva no ha perdido el tiempo. Desde el jueves inició el análisis de posibles sustitutos y, hasta ahora, dos nombres destacan en la lista: el mexicano Roberto Montoya y el argentino Sebastián Bini. Ambos cuentan con experiencia en el fútbol centroamericano y han manifestado interés en el cargo.

De acuerdo con fuentes cercanas al club, Bini estaría tomando ventaja en la carrera por el banquillo. El argentino es recordado por haber estado en dos etapas con Municipal, con el que fue campeón en el Apertura 2019 y Clausura 2024.

El cambio de timonel llega en un momento delicado para los leones, que buscaban estabilidad en el proyecto y aspiran a ser protagonistas del torneo. La pronta salida de su estratega obliga a replantear el rumbo y acelerar los tiempos para que el nuevo entrenador pueda trabajar con el grupo cuanto antes.

Todo apunta a que en las próximas horas Marquense anunciará el nuevo encargado de dirigir al equipo, mientras Medford se despide de Guatemala para iniciar una nueva etapa con Herediano, luego de prácticamente dejar tirado el proyecto de los leones.