Sorpresa en Guatemala: Sebastián Bini se acerca a otro grande de Centroamérica tras su escandalosa salida de Municipal

Guatemala entera se encuentra en medio de una sorpresa. Tras su escandalosa partida, Sebastián Bini se acerca a otro grande de la región. El tiempo pasó, la tormenta se calmó y las condiciones son otras. Parece que la oferta es jugosa.

La gran final del Torneo Clausura 2025 dejó un lamentable incidente para todo el fútbol nacional. Antigua GFC le arrebató el campeonato a Municipal, y Bini pecó de ira. El director técnico terminó por agredir físicamente a un asistente del rival.

El entrenador argentino no solamente insultó al analista de video colonial, sino que le lanzó varios golpes y una patada. De inmediato, los jugadores Alexander Robinson y Oscar Santis corrieron a separarlos para que no sea todavía peor.

Con la derrota consumada, la agresión derivó en una dura sanción y el posterior despido del técnico. Debía pasar seis meses sin dirigir, mismos que se redujeron al mínimo posible de cuatro partidos. Además, una multa económica de Q10 mil.

Guatemala se sorprende: Sebastián Bini se acerca a otro grande de Centroamérica tras el escándalo en Municipal

Sebastián Bini sorprendió al reaparecer. Llevaba mucho tiempo en silencio, luego de la derrota y el escándalo que sumaron para bajarlo de su puesto en Municipal a finales del torneo pasado. Su presencia retumbó de El Salvador a Guatemala.

Sebastián Bini reapareció en Guatemala para ver un cruce de Copa Centroamericana (Ricardo Menéndez).

El argentino observó de cerca el cruce protagonizado por Xelajú MC y Águila en el Estadio Cementos Progreso. Este mismo correspondió a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, por el Grupo D de la competencia.

Los locales golearon 3-0, lo que puso contra las cuerdas al entrenador visitante y de ahí se estima el por qué de la visita de Bini. Su nombre comenzó a sonar como reemplazante de Daniel Messina. Ya no queda paciencia entre Los Emplumados.

Según informó el periodista Rodrigo Velis, los directivos del club salvadoreño no ven con buenos ojos el rendimiento del primer equipo. Aparentemente, el cambio de director técnico podría tener lugar una vez finalizada la Centroamericana.