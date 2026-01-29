“Fue nefasto”: La fuerte crítica que hizo Amarini Villatoro tras la sorpresiva derrota de Cartaginés contra Sporting FC

Club Sport Cartaginés, dirigido por Amarini Villatoro, sufrió un duro revés al caer 0-2 frente a Sporting FC en la quinta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Costa Rica, en un compromiso disputado en el estadio Fello Meza que sorprendió por el desarrollo y el resultado.

Los brumosos llegaban a este encuentro como líderes invictos del certamen y con la etiqueta de favoritos, enfrentando a un rival que no solo no había ganado, sino que tampoco había logrado anotar goles en el torneo, lo que hacía prever un panorama muy distinto para el conjunto local.

La crítica de Amarini Villatoro

Tras el partido, el técnico Amarini Villatoro fue autocrítico y contundente en su análisis. “Dejamos de hacer muchas cosas. El primer tiempo fue nefasto y eso nos pasó factura. Nuestra marca en ataque fue muy mala, no hubo referencias. Nos faltó orden y equilibrio”, expresó el estratega guatemalteco.

El entrenador también reconoció que hubo una reacción, aunque insuficiente. “En el segundo tiempo hubo una leve mejoría, pero no alcanzó”, señaló Villatoro, quien dejó claro que el rendimiento estuvo lejos de lo mostrado en jornadas anteriores.

Además, Villatoro admitió su sorpresa por la forma en que su equipo recibió los goles y elogió al rival. “Me sorprende cómo nos anotaron los goles, pudimos haber hecho más. Sporting hizo un gran partido, nos superaron en actitud y caímos en el conformismo previo al juego”, afirmó, visiblemente molesto por la desconexión mostrada.

Finalmente, el técnico explicó que el gol tempranero condicionó el trámite del partido. “Ellos manejaron muy bien el partido, nosotros fuimos sin orden en busca del empate y dejamos muchos espacios”, concluyó. Cartaginés tendrá revancha el 4 de febrero cuando vuelva a enfrentar a Sporting por la Copa, mientras que en la liga su próximo desafío será el 8 de febrero ante Municipal Pérez Zeledón.

