Xelajú sorprende con un mensaje contundente a Amarini Villatoro tras su fichaje por Cartaginés

La etapa de Amarini Villatoro al frente de Xelajú MC llegó a su fin de manera sorpresiva, luego de que el estratega presentara su renuncia el lunes para aceptar una oferta del Cartaginés de Costa Rica, una decisión que tomó por sorpresa a la afición, dirigencia y entorno del fútbol nacional, especialmente por lo realizado en los últimos seis meses al mando del equipo quetzalteco.

Tras confirmarse su salida, Villatoro ofreció una conferencia de prensa en la que explicó los motivos de su decisión, señalando que se trata de una oportunidad importante en su carrera profesional. Además, aprovechó el espacio para agradecer a todos los sectores del club, desde la directiva hasta la afición, por el respaldo recibido durante los tres años que estuvo al frente del banquillo súper chivo.

En su mensaje, el técnico guatemalteco resaltó el compromiso del grupo de jugadores y el apoyo constante de la hinchada, factores que fueron claves para alcanzar los logros deportivos que marcaron su ciclo. Villatoro deja Xelajú como uno de los entrenadores más exitosos de su historia reciente, tras conquistar dos títulos de Liga Nacional.

Por su parte, el club quetzalteco también rompió el silencio y dedicó una publicación especial en sus redes sociales para despedir al entrenador, en la que expresó su gratitud por el trabajo realizado y el legado que deja en la institución, destacando su profesionalismo y liderazgo.

Xelajú agradeció de manera puntual los títulos obtenidos en el Clausura 2023 y el Apertura 2024, así como el subcampeonato de la Copa Centroamericana 2025, logro que permitió al club clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, un hito importante para la institución altense.

Ahora, la Junta Directiva del cuadro súper chivo tendrá la tarea de buscar a su nuevo director técnico, con el objetivo de dar continuidad al proyecto deportivo y asumir el gran desafío internacional que se avecina, especialmente el esperado enfrentamiento ante Monterrey en la máxima competición de la Concacaf, donde Xelajú buscará seguir dejando huella.