Saprissa lo despide: Vladimir Quesada enfrenta el mensaje que puede condenarlo tras el empate sin goles ante Cartaginés

Vladimir Quesada podría estar viviendo sus últimas horas como entrenador del Deportivo Saprissa. Este domingo, el equipo morado recibió al Club Sport Cartaginés en La Cueva con la obligación de sumar de a tres para volver a ilusionarse con pelear en la parte alta del campeonato. Aunque el Monstruo no hizo un mal partido, volvió a evidenciar su principal déficit: la falta de efectividad.

Como viene ocurriendo en las últimas presentaciones, la impaciencia de la hinchada se hizo sentir. Hubo silbidos ensordecedores para algunos de los jugadores más resistidos, con Orlando Sinclair como principal apuntado. Sin embargo, el mensaje más contundente llegó sobre el cierre del encuentro.

La Cueva emite su veredicto

A los 99 minutos, cuando el empate ya parecía inevitable, una gran porción del estadio unió su voz en un mismo grito que se repitió hasta el pitazo final del árbitro Keylor Herrera y continuó incluso después: “¡Fuera Vladimir!”. Un mensaje contundente, reflejo elocuente del hartazgo que atraviesa a la afición morada, que podría marcar el final simbólico del ciclo del entrenador, más allá de que la dirigencia todavía no haya hecho oficial su salida.

A esta altura, la situación es imposible de pasar por alto para la dirigencia. El descontento con el director técnico es generalizado y los reclamos por su salida con efecto inmediato se multiplicaron en las tribunas y en redes sociales.

El próximo compromiso del Monstruo será el viernes 30 de enero, como visitante ante Pérez Zeledón, y muchos hinchas ya no imaginan a Vladimir sentado en el banco ese día.

Mientras tanto, el Cartaginés aprovechó el empate en Tibás y la caída de Club Sport Herediano ante Municipal Liberia para liderar en soledad el Clausura 2026. Saprissa, en cambio, quedó relegado al séptimo puesto con cinco puntos.

El panorama es de crisis absoluta en Tibás. El club acumula más de un año sin celebrar un título de ningún tipo y la paciencia de su gente está agotada. El grito de este domingo fue claro: el ciclo de Vladimir Quesada en Saprissa pende de un hilo.