Amarini Villatoro sorprende al llevarse a dos figuras de Xelajú a Cartaginés de Costa Rica

La etapa de Amarini Villatoro al frente de Xelajú MC llegó a su final luego de que el estratega guatemalteco presentara su renuncia, tras recibir la oportunidad de dirigir al Cartaginés de Costa Rica. La decisión marca su regreso al fútbol extranjero después de tres años y representa un movimiento que sacude la planificación de los súper chivos de cara al próximo torneo.

Villatoro será anunciado en las próximas horas como nuevo técnico de los brumosos, pero su llegada no será en solitario. Uno de los requisitos clave del entrenador chapín para aceptar el proyecto fue contar con un cuerpo técnico de confianza, situación que inevitablemente provocará más bajas en la estructura deportiva de Xelajú MC.

El primero en acompañarlo será su asistente técnico Fredy Sontay, quien se ha convertido en su mano derecha a lo largo de los últimos años. Ambos han compartido procesos exitosos en Guastatoya, la Selección de Guatemala, Municipal Pérez Zeledón de Costa Rica y, más recientemente, en el conjunto quetzalteco.

A este equipo de trabajo también se sumará el preparador físico Leopoldo Posada, una pieza fundamental en el funcionamiento de los súper chivos desde su llegada. Posada fue clave en el manejo de cargas y rendimiento del plantel, especialmente en una temporada exigente que combinó la Liga Nacional y la Copa Centroamericana 2025.

La salida de Villatoro y su cuerpo técnico representa un golpe importante para Xelajú MC, que ahora deberá reestructurar su proyecto deportivo tras perder a un entrenador que dejó huella en el club. La dirigencia quetzalteca tendrá la misión de encontrar un nuevo liderazgo capaz de sostener la competitividad alcanzada en los últimos torneos.

Amarini Villatoro regresa al fútbol costarricense con un palmarés sólido bajo el brazo: dos títulos nacionales con Xelajú MC y un subcampeonato centroamericano, credenciales que respaldan su nueva aventura con Cartaginés y confirman su crecimiento como uno de los técnicos guatemaltecos más destacados de la región.

