Figura de Guatemala se baja de la Selección en medio de las Eliminatorias al Mundial 2026 y deja sin palabras a Luis Fernando Tena: “Ya no estoy para eso”

Guatemala ultima detalles para jugar su partido contra Panamá, correspondiente a la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Este mismo se disputará este 8 de septiembre del 2025, y será en el mítico Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Ninguna de las dos partes puede darse el lujo de perder puntos, en consideración de lo que fueron sus resultados anteriores. Mientras La Canalera igualó sin goles con Surinam, La Bicolor cayó derrotada ante El Salvador en condición de local.

Luis Fernando Tena ultima detalles para que sus dirigidos salgan del pozo, por lo que cada movimiento podría significarlo todo. En el ojo de este huracán, Jorge Aparicio soltó uno de los mensajes más hirientes para el actual cuerpo técnico.

Guatemala pierde figura en medio de las Eliminatorias al Mundial 2026: ataca a Tena

Jorge Aparicio no tardó en referirse a la Selección Nacional, para la cual no tuvo la posibilidad de aparecer en la convocatoria. De todas formas, no se mostró para nada entristecido con la situación. Afirmó que se negaría a participar de la misma.

Si bien mantuvo conversaciones con Luis Fernando Tena, quien le dejó abiertas las puertas para su regreso a Guatemala, está negado. Entiende que existe una maniobra negativa para jugar con el corazón del público y usarlo como atractivo.

“Ya es para ser carnada de gente mala, gente que solo quiere hacer daño. Yo ya no estoy para eso”, expresó el futbolista que defiende los colores de Xelajú MC, equipo en el que es uno de los máximos referentes. No existe chance alguna.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de la Selección Nacional

Visita vs. Panamá , 8 de septiembre.

, 8 de septiembre. Visita vs. Surinam , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Visita vs. El Salvador , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Local vs. Panamá , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. Surinam, 18 de noviembre.